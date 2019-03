Al mejor estilo de la película "Siempre a tu lado" con Richard Gere y "Hachi", un perro se instaló en la puerta del Hospital Pablo Soria de la provincia de Jujuy a esperar a que su dueño salga, aunque el mismo falleció y los familiares no se llevaron al animal. Una agrupación protectora de animales lo dio en adopción.

"Toto" se instaló en la puerta del hospital donde vio por última vez a su dueño que, finalmente, murió. Se trata de un labrador de seis años que llamó la atención de pacientes y empleados del hospital que vieron cómo el perro se quedaba ahí y no se movía.

El dueño vivía solo con el perro y lo tenía como un hijo, por eso pidió que lo llevaran para despedirse. Los familiares se retiraron del hospital y nadie se hizo cargo de él y con ojos tristes espera que alguien lo adopte.

Dafne Rodríguez, protectora independiente, publicó esta historia en las redes sociales y le brindó atención veterinaria. La historia trascendió en las redes sociales y cientos de usuarios compartieron el conmovedor caso que es otra muestra de fidelidad y amor incondicional de un animal hacia una persona.

Ella lo llevó a algunos posibles adoptantes pero el can no pudo adaptarse a vivir con otros perros, por eso necesita un nuevo hogar en el que no haya otra mascota.