Desesperada búsqueda de Emilia.

Una joven mendocina de 20 años desaparecida desde hace dos días en Chile tras un viaje familiar, es buscada por sus familiares y amigos en Valparaíso luego de recibir un mensaje por la red social Facebook.



Emilia Norton había viajado a Chile junto a su familia para pasar unos días de vacaciones en Viña del Mar. Su familia regresó a Mendoza, pero la joven decidió quedarse, para intentar encontrar trabajo en el rubro de la gastronomía en Santiago, ya que recientemente había obtenido su título de chef.



Al no retornar a Santiago, los familiares comenzaron una intensa búsqueda para dar con su paradero, a través de las redes sociales.



Es así que a través de Facebook, Carolina Lask Holtzequer, publicó tres fotos de su amiga con la frase "desapareció entre Viña del Mar y Valparaiso".





Julieta Rodríguez, amiga de la joven, explicó que "la búsqueda comenzó hace un par de días, al saber que no había llegado a Santiago" y agregó que en las últimas horas "recibí un llamado de unos amigos de ella, donde me dijeron que se encontraba parando en un hostel de Valparaiso, pero nada más".



Agregó que "debido a esta información, el padre de Emilia ya viajó a Chile y en las próximas horas lo hará su madre, para comprobar la veracidad de lo que me dijeron y dar con el paradero de su hija".