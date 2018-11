Una beba de 3 meses fue internada en el Hospital Materno Infantil Doctor Héctor Quintana debido a los feroces golpes que le propinó su joven padre, de 16 años. El salvaje episodio se registró en la ciudad jujeña de Tilcara.



El repudiable episodio fue advertido por la madre, Betina C. de 21 años, quien escuchó llorar a la niña e intervino para evitar la tragedia.



La beba de tres meses ingresó a la sala de cuidados intensivos en estado crítico, con un traumatismo encéfalo craneal, serios hematomas en distintas partes del cuerpo y algunos dedos fracturados. Además, se supo que el pibe también agredió a su pareja el último sábado.



Al tratarse de una persona menor involucrada en este hecho, la investigación se maneja bajo un estricto hermetismo y está a cargo de la jueza de Menores Pilar Medina, quien en diálogo con nuestro medio dijo que imputó al adolescente de 16 años por la supuesta autoría de " lesiones agravadas por el vínculo" y "homicidio en grado de tentativa", luego de tomar conocimiento del informe médico del nosocomio infantil.



La criatura continúa en estado crítico y los profesionales conservan la esperanza que pueda sobrevivir al brutal ataque, aunque no descartan que las serias lesiones le dejen secuelas irreversibles, según informa el sitio eltribuno.com.



El adolescente de 16 años ya permanece alojado en la Seccional 5º del barrio Ciudad de Nieva de Tilcara y en las próximas horas será citado por la jueza que entiende la causa para que preste declaración.



La jueza Medina manifestó que su condición como menor edad no implica que no sea responsable por cohecho.



"Se debe trabajar de acuerdo a la edad y de acuerdo a la responsabilidad que tuvo. Todo menor tiene que saber que sus actos tienen consecuencias, y se sufre por ellas, siendo muchas veces bastante duras", explicó la jueza de menores.



Asimismo, destacó que si bien el menor no cumplirá condena por lo sucedido, se trabajará bajo el Régimen Penal Juvenil, y junto con la familia del agresor, y la Secretaria de Niños, Niñas y Adolescentes, llevando a cabo un tratamiento con equipos interdiciplinarios, según aclaró la magistrada al sitio somosjujuy.com.ar.