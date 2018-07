En un nueva jornada del plenario por la interrupción voluntaria del embarazo, uno de los expositores fue el reconocido pediatra Abel Albino, creador de Cooperadora para la Nutrición Infantil, fundación conocida como, CONIN.



Al tomar la palabra, Albino dejó clara su postura en contra del proyecto de ley, y dijo: “Soy medico de niños. Cuando me recibí, juré "jamás atentaré contra la vida ni aún en forma germinal". Es increíble, me dan ganas de llorar, ser un hombre de 71 años, tener que venir a la Cámara de Senadores de la Nación a pedir por favor que no maten a los chicos. Es sorprendente, tengo casi 50 años de médico para antender niños, no puedo creer que tenga que decir por favor no los maten. Son seres humanos igual que nosotros. Matar a un niño es abortar”.



Más tarde enfatizó sobre la poca efectividad de los anticonceptivos como: "El profiláctico no la protege de nada. El virus del sida atraviesa la porcelana. El virus del sida es 500 veces más chico que el espermatozoide; el profiláctico no sirve absolutamente porque si falla en un 30% de la veces en el embarazo, imagínense lo que puede pasar con el sida. Uno no está absolutamente cubierto", señaló.



En tanto señaló: "Sería irresponsable si no lo dijese, porque no se dice que eso puede fallar. No es una protección absoluta ni lo será jamás. La posibilidad de contagio es muy grande, porque no siempre uno se pone el profiláctico cuando sale de la casa, se lo pone cuando está en la situación, y ya se pudo haber contagiado".



"Las muertes por abortos son el 0,001% de las muertes y está el país movilizado" por este tema, indicó que el aborto es “una práctica criminal contraria a la moral”.



Más tarde subrayo que "la vida es un derecho personalísimo, anterior a la civilización, al Estado… Y si lo ponen como ley, pues será una ley inmoral. Lo malo es que son ustedes los que van a poner el gancho. Ustedes van a tener las manos manchadas de sangre de esas criaturas. Por qué discutimos esto, si la vida de un niño no se discute. Qué vamos a discutir, ¿cómo matarlo? Si lo trozo, si lo absorbo o si lo quemo. Es realmente sorprendente".



Por último manifestó enfáticamente: "He visto los productos de los abortos dentro de tachos de basura; ¿eso será evolución?"



Así, en el minuto 42 de este video, se expresó el pediatra Abel Albino al indicar que "tienen que entender que el profiláctico no la protege de nada" a la mujer.