Un efectivo perteneciente a la Policía de la Ciudad con 2.7 gramos del alcohol por litro de sangre provocó un choque múltiple en el cruce de las avenidas Corrientes y Medrano, del barrio de Almagro, dejando el saldo de cuatro policías heridos y cuatro rodados destruídos.

El hecho se produjo a las 2.45 en la esquina de la Avenida Corrientes y Medrano, cuando un Volkswagen Voyage blanco impactó a alta velocidad contra una Chevrolet Captiva.

Como consecuencia del choque, ambos vehículos quedaron destrozados y también colisionaron contra un Fiat Palio gris y un taxi que estaban estacionados: una rueda de la camioneta Captiva salió despedida y terminó a varios metros del lugar.

Los dos vehículos que protagonizaron el accidente llevaban a bordo cuatro efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes resultaron heridos: por los politraumatismos dos fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía y otros dos al Hospital Durand.

Por el fuerte choque, el cruce de Corrientes y Medrano quedó cerrado al tránsito durante varias horas. Al estar involucrados los efectivos policiales, las pericias para determinar las responsabilidades de la colisión fueron llevadas a cabo por uniformados de la Gendarmería Nacional. Cabe destacar, que dos de los efectivos pertenecerían a Criminalística y los otros dos serían custodios de presidencia.

Cosme, dueño del taxi estacionado (licencia 36.694), le dijo a Crónica que "recién me levanto y me encuentro con esto, ya que vivo a dos cuadras de acá y siempre dejo estacionado el taxi sobre avenida Corrientes. Me comentaron algo de lo que pasó, pero quiero saber quién se va a hacer cargo de esto porque vivo de este trabajo, y el auto o compré hace cuatro meses y todavía lo estoy pagando. Por lo que veo, el tren trasero está roto y los ejes por ende también".