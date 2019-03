Las cámaras de seguridad distribuidas en las distinas localidades de Capital y Gran Buenos Aires ayudan a prevenir el delito. A veces lo registran. Pero también sirven para salvar vidas y esto último fue lo que ocurrió en Lanús cuando desde el Centro de Monitoreo vieron a una mujer en actitud temeraria cerca de las vías del ferrocarril Roca.

La femenina, de unos 50 años, primero fue captada en el paso nivel y luego caminó por el sendero que queda entre la vía y el alambre lindero con la calle. Allí fue que entró en acción Fernando Ochoa, Supervisor del Area de Seguridad Ciudadana de Lanús, quien dialogó en exclusica con Crónica HD y contó sensaciones de ese encuentro que terminó salvando una vida.

"Llego al lugar por un alerta de una señora al borde de las vías con intención de suicidarse. Cuando llego la veo muy concentrada en las vías. Le pregunto qué pensaba hacer y no me responde. Lo primero que pensé era sacarle de enfoque que no mire las vías si no en mi", comenzó relatando.

"Cuando le hablo le digo 'No me cuente nada, escúcheme quiero contarle mi situación de vida'. El 20 de enero falleció mi papá y hace tres días que salí del Hospital Garrahan porque estaba mi hija internada sin saber qué tenía. Habiendo pasado meses más cerca de la muerte que de la vida, ahí me miró y empezamos a tener contacto visual. Ahí pensé: vamos bien", agregó.

"El segundo paso era el contacto físico. Ella ya había dejado pasar un tren. Pasa un segundo tren, y ahi cuando llegan mis compañeros, y la abrazo", agregó. La mujer, que luego fue puesta a salvo, atravesaba una profunda depresión. Fue asistida por sus familiares.