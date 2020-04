El gobierno de Jujuy mantendrá vedado desde este sábado y por una semana el ingreso de aquellos jujeños que pretendan por distintos medios regresar a la provincia, ante la falta de “capacidad” para que cumplan con la medida dispuesta de permanecer aislados en hoteles, anunció el gobernador Gerardo Morales.



La decisión alcanza no solo a aquellos que busquen viajar en colectivos autorizados a circular, sino también a quienes se trasladen en trafic o vehículos particulares, todos los cuales serán parados en el límite provincial y no podrán continuar camino, según lo indicado por el mandatario jujeño.



“Acabo de hablar con el ministro de Transporte de Nación (Mario Meoni) y le pedí que no autoricen más viajes de jujeños de distintas provincias por una semana. No damos más. Vamos a llegar a mil personas alojadas en hoteles, está colmada la capacidad”, indicó Morales al anunciar la nueva disposición durante el último informe del Comité de Emergencia provincial el viernes por la noche.

Contó que en los últimos días estuvieron llegando colectivos “sin autorización”, los cuales se dejó ingresar y se tuvo que “andar corriendo de un lado para el otro buscando hotel”, lo que terminó por generar que "no haya más capacidad" para recibir gente.



Al estimar que "desocupar los hoteles” llevará “al menos una semana”, agregó que en ese lapso también estarán llegando test rápidos comprados en Estados Unidos, lo que ayudará a agilizar el flujo de personas aisladas en los distintos alojamientos.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy.



Una vez concluida la semana se reestablecerá la posibilidad de ingreso a la provincia pero será imprescindible un aviso previo y contar con la autorización del gobierno, para lo cual Morales pidió a los jujeños que antes de querer viajar se comuniquen con autoridades de la secretaría de Turismo provincial, que es la encargada del tema.

“Vamos a ir estableciendo un cronograma sobre quienes vayan volviendo, ya teniendo la posibilidad de alojarlos en un hotel, de hacerles el test rápido y que puedan irse o no a sus casas a hacer la cuarentena”, precisó el mandatario.



Finalmente también se refirió al lanzamiento de una nueva aplicación con la que se va hacer un “seguimiento a todos los jujeños que entren”.



La interrupción del regreso de jujeños a la provincia rige desde este sábado con la llegada de unos últimos tres colectivos.