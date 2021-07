Fotógrafa de grandes revistas y medios estadonidenses, Graciela Cattarossi (48) todavía continúa desaparecida en los escombros que dejó el fatal derrumbe del edificio de Surfside, en Miami, hace nueve días. Este sábado, su hija de siete años, Stella, fue encontrada muerta por su exesposo, que trabaja para los bomberos de esa ciudad y que además, es el papá de la niña.

Su amiga Mariela Porras describió a Graciela como "una persona maravillosa que siempre intenta hacer lo correcto" y como una "talentosa fotógrafa". Según contó, Mariela hizo lo imposible por tener alguna novedad luego de la tragedia, pero hasta el momento continua desaparecida y no se sabe más nada de ella.

"Estoy enojada por lo que pasó. Puedes llamarlo una tragedia, pero para mí es pura negligencia", apuntó Porras al medio de televisión Local10 y agregó: "Me duele el corazón pensar que les pasó esto. Lo siento tan profundamente por su familia. No puedo imaginarme sin saber dónde están. Le pido a Dios que algo suceda pronto".

Graciela vivía en el edificio Champlain Towers South junto con su hija Stella de siete años en el departamento 501 y con sus padres, Graciela Ponce de León (ex diplomática de nacionalidad uruguaya) y Gino Cattarossi, en el mismo edificio.

Unos días antes del fatal colapso del edificio, Andrea, la hermana de Graciela que trabaja como arquitecta y vive en la localidad bonaerense de Pilar, había ido a visitar a la familia porque su padre iba a ser intervenido quirúrgicamente.

Según puede observarse en su página web, la reconocida fotógrafa nació el 24 de febrero de 1973. Hace varios años se había mudado a Estados Unidos y estaba haciendo los trámites para obtener una licencia para trabajar en el negocio de los bienes raíces.

Su trabajo como fotógrafa para importantes medios y revistas

La mamá de Stella trabajó para importantes medios gráficos de Estados Unidos, como el New York Times y el Wall Street Journal Magazine. También realizó trabajos para revistas locales de turismo como Vanity Fair and Travel and Leisure. Por último de desempeñó como fotógrafa de la American Way Magazine, la revista que se ofrece en los vuelos de American Airlines a los pasajeros de esa compañía aérea.

En ese sentido, el editor de Vanity Fair le envió una carta firmada por él en la que la agradecía por "sus gloriosas" fotografías. Además, colaboró con revistas de jardinería, del hogar y de cocina, como por ejemplo para la publicación Martha Stewart Living, de la empresaria, escritora y presentadora de televisión estadounidense Martha Stewart.

"Era trabajadora y una hermosa persona querida por todo el mundo", calificó Kathryn Rooney Vera, otra amiga de Graciela, a la agencia AP. Ella había sido una de las últimas con las que había hablado por mensajes de texto, en la noche del miércoles, horas antes de la tragedia.

Vera había posado para Graciela, cuando estaba embarazada. La fotógrafa le había dado las imágenes como regalo para celebrar el momento. "Ella estaba feliz de saber que yo estaba embarazada de nuevo", dijo.

Graciela se había autorretratado en una foto cuando ella estaba embarazada de Stella y había subido la foto a Instagram.

"Estaba en muy buena forma, jugaba al tenis y se esmeraba por criar a su hija de una manera holística y saludable. Compartía nuestros valores y destacaba la importancia de la lucha por la libertad. Amaba la esencia de Estados Unidos. Estamos muy destrozados por lo que sucedió", comentó Vera al Miami Herald Kathryn sobre su amistad y lazos con Graciela.

Campañas de donación para la familia Cattarossi

El derrumbe de Miami ya se llevó la vida de hasta ahora más de 20 muertos. La hijita de Graciela, fue encontrada sin vida bajo los escombros en medio de los operativos de rescate propio padre, un oficial identificado como Enrique Arango que integra el cuerpo de Bomberos de Miami hace más de 10 años. Por lo pronto, los otros integrantes de la familia todavía permanecen desaparecidos.

Una campaña realizada por la familia en el sitio GoFundMe, se base en al recaudación de dinero y demás donaciones para ayudar económicamente a los tres hijos de Andrea Cattarossi, la hermana de la fotógrafa. Hasta el momento ya llevan recaudados más de 26 mil dólares.

Nicole Mejias, hija de Marcelo Cattarossi, describió en el sitio: "El jueves por la noche, Graciela y Gino Cattarossi dormían en su apacible condominio con vista al mar: padres y abuelos felices. En la otra habitación estaban Graciela y Stella Cattarossi, que han vivido allí con Gino desde que nació Stella. De visita estaba la hermana de Graciela, Andrea, de Argentina. Todos ellos siguen desaparecidos debido al trágico derrumbe del edificio. La compaña en GoFundMe ayudará a la familia Cattarossi a atravesar este momento. Especialmente, a los tres hijos de Andrea, que ahora extrañan a su valiente madre".