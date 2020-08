"La monja de las trans" es el apelativo que se fue ganando, a lo largo de más de 14 años trabajando por la inclusión de este colectivo, la monja carmelita neuquina Mónica Astorga Cremona que el pasado lunes inauguró junto al gobernador de Neuquén el primer complejo de viviendas para mujeres transgénero a nivel mundial, en la capital de esa provincia.



"Desde la primera vez que hablé con una de ellas, que me pidió una cama limpia para morir, pensé en buscarles un lugar donde vivir con dignidad hasta el día que se mueran", dijo Astorga de 53 años, madre superiora del Convento de Carmelitas Descalzas de Neuquén.



Mónica se empezó a relacionar con mujeres trans a partir de su vocación de hacer algo "por los más desechados", a pesar de que "la misión de la congregación es la oración".

"Lo mío parece contradictorio porque las carmelitas no podemos hacer trabajo pastoral, pero yo todo lo hago desde el convento y no pierdo horas de oración y de trabajo fraterno", contó.



La religiosa empezó a trabajar con jóvenes con adicciones y personas condenadas a prisión perpetua, hasta que a una parroquia cercana llegó una chica trans queriendo aportar su diezmo a partir los ingresos del "único trabajo que podemos hacer", el de la prostitución. Era 2006.



"Me llamaron a mí a hablar con ella y yo le dije 'contame que no sé nada y no te quiero lastimar'. Hablamos dos horas, le pedí que fuera a buscar a sus compañeras y vinieron cuatro", contó.



Al preguntarles sobre sus sueños, la respuesta de una de ellas, Katy Villagra (57), la marcó para siempre.

"Me dijo que su sueño era tener una cama limpia para morir porque esa noche, cuando saliera a la ruta, no sabía si volvía o si terminaba en la cama de un hospital, donde 'ni las sábanas cambian'", relató.



Mónica empezó a acompañarlas en diferentes procesos, ya sea el tratamiento de algunas adicciones o la realización de talleres en algún oficio para las que querían dejar la prostitución.



"En el caso de Katy, hace siete años que dejó el alcohol, tiene un taller de costura y se reencontró con su familia 30 años después", contó.



El proyecto de construir casas para las mujeres empezó a tomar forma en 2017, a partir de la donación realizada por el municipio de Neuquén de un terreno con el único requisito de que fuera "de uso exclusivo para las trans".



Luego entró también a tallar la provincia, que a pesar de pertenecer a un partido político diferente al que gobernaba el municipio, le presentó a Astorga un proyecto para construir allí 12 viviendas bajo el régimen de un "condominio social tutelado".



"Buscar las 12 beneficiarias se hizo difícil, porque todas están en estado de vulnerabilidad, pero se le dio prioridad a las más grandes, las que están con problemas de salud graves y las que hicieron este proceso de cambiar su vida", dijo.

Pero a pesar de tener el terreno y quien aportara los fondos para la construcción del barrio, el recorrido no fue nada fácil porque la iniciativa "fue muy atacada", incluso al interior de la propia Iglesia.



"Al principio, los vecinos no querían que fueran las trans e intentaron tomar el terreno, así que tuve que ir a hablar con ellos", contó.



"Más allá de ellos, hay mucha gente que está esperando el fracaso de este lugar. Creen que es una locura tener a 12 trans juntas, suponen que va a ser lugar de droga y prostitución imposible de controlar, porque siguen pensando que no pueden salir adelante", dijo.



"También nos dicen por qué hacer esto para las trans, habiendo personas con discapacidad o madres solas; pero si este proyecto funciona, nos iluminará para hacer este tipo de obras para otros grupos vulnerables", agregó para concluir.