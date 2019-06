Pasajeros de la Línea E de subterráneo destacaron hoy que las nuevas tres nuevas estaciones que entraron en servicio, Correo Central, Catalinas y Retiro, evitan las combinaciones con otras líneas y hacen que los recorridos sean más simples y rápidos.



Las nuevas estaciones llevarán a los usuarios desde el barrio de Flores a Retiro "en 32 minutos" y beneficiará a 63 mil pasajeros.



"Vengo de Olivos todos los días y esto para mí es un beneficio porque directamente me tomo el subte y no tengo que hacer combinación con otra línea", afirmó Carolina.



Yéssica, por su parte, destacó "la ampliación del recorrido" de la línea E para "llegar a Retiro sin tener que hacer combinaciones".



Otra pasajera sostuvo que con las nuevas obras "no tengo que realizar combinación con la línea C para ir hacia Flores, y eso me ahorra mucho tiempo".



También resaltó el colorido y las obras de arte que se pueden observar en Correo Central, Catalinas y Retiro.



Las nuevas estaciones fueron intervenidas por las artistas Marta Minujín en Retiro, Gachi Hasper en Catalinas y Marcela Cabutti en Correo Central.



Las estaciones, que suman 2 kilómetros de extensión a la red, poseen cuatro centros comerciales cada una y hasta un órgano electrónico para que puedan tocar los pasajeros.



Además, Correo Central está ambientada con esferas de colores que cuelgan del techo y Catalinas con plantas artificiales.



Catalinas, ubicada en Leandro N. Alem y avenida Córdoba, combinará con el Metrobus del Bajo y la Terminal Buquebus y cuenta con dos ascensores, seis escaleras mecánicas y cuatro locales comerciales.



En tanto, la estación Correo Central, situada en Alem y Corrientes, combinará con la línea B en Alem y cuenta con cuatro ascensores, nueve escaleras mecánicas y dos locales comerciales.



Por su parte, la estación Retiro combinará con la estación homónima de la línea C y los ferrocarriles Belgrano Norte, San Martín y Mitre.



Los nombres de las estaciones homenajearán también a mujeres argentinas y serán elegidos por vecinos y usuarios, que pueden participar completando un formulario con su propuesta en la web de Participación Ciudadana.