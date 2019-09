El viernes a la mañana se realizó una audiencia entre los trabajadores del Subte y la empresa Sbase Metrovías a fin de evitar un paro de actividades en todas las líneas, previsto entre las 13 y las 17, en reclamo del aumento de dotación de personal y de trenes de la línea E.

En este sentido, el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp), Roberto Pianelli, advirtió que "si en la audiencia de hoy no hay acuerdo se realizará un paro de todas las líneas en el horario de 13 a 17".

Los metrodelegados solicitan mayor cantidad de personal y el funcionamiento de más trenes en la línea E donde, según confió Pianelli al remarcar que "de 23 coches, funcionan sólo 11".

"Si la audiencia sale bien no habría medidas, pero si Sbase y Metrovías no aceptan los reclamos sobre el funcionamiento de la línea E, donde además falta personal, no nos queda otra alternativa", insistió el gremialista en radio Cooperativa.

Según Pianelli, en las audiencias -esta sería la tercera por el mismo motivo- los empresarios "se siguen negando a tomar medidas".

"Nosotros estamos dispuestos a colaborar, no estamos pidiendo plata sino que pongan los trabajadores necesarios para que la gente no se desespere, y sea bien atendida", apuntó el sindicalista a pocas horas del encuentro previsto para las 10 en la sede de Relaciones Laborales de la cartera laboral.

Por su parte, Metrovías respondió que "la dotación de dicha línea se encuentra completa, y resulta suficiente para brindar una adecuada asistencia a los usuarios".

"Queremos remarcar, una vez más, que con la apertura de las tres nuevas estaciones de la línea E se generaron más de 120 nuevos puestos de trabajo y se promovieron más de 100 colaboradores de la compañía a posiciones de mayor jerarquía y mejor remuneración", explicaron.