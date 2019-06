Las famosas placas rojas de Crónica HD debieron informar el sábado a la mañana la muerte de su creador, el periodista Héctor Ricardo García, a sus 86 años. La histórica presentadora Rosanna González, la primera conductora en estar al frente a la señal de TV cuando debutó en 1994, fue la encargada de anunciar la noticia entre lágrimas.

"Se fue el número uno del periodismo", aseguró emocionada.

La presentadora contó cómo fue la primera transmisión del canal de noticias: “Desde el casting, Héctor estuvo supervisando toda la creación del canal. Había puesto todas su energía y todas expectativas en un producto como el que finalmente salió. Realmente amaba la actividad. Creo que hasta los últimos momentos de su vida la desarrolló como podía a pesar de que tenía algunas dificultades físicas. Sin embargo se abocó todo el tiempo a hacer lo que amaba”.

“Tengo cinco millones de anécdotas para contar. La que más me toca personalmente es la que tiene que ver con mi vida privada. Un día decidimos casarnos con quién era en ese entonces mi novio y me dijo: ´Yo no me caso si mi padrino no es Héctor Ricardo Garcia´. Entonces yo fui a hablar con él y le toque la puerta de la oficina y le dije: 'Héctor no queres ser mi padrino'. Y me dijo: 'No tengo traje, no puedo'. Y le dije: 'Héctor mi marido también va a ir sin traje, dale', reveló emocionada.

Finalmente contó que Héctor aceptó y que le dijo: “Bueno esta bien pero tenemos que terminar a las 2 de las tarde porque a esa horario entró a trabajar acá”.

“Fue mi padrino de casamiento. Para mi fue un gran orgullo. Me ofreció, incluso, hacer la transmisión en vivo de mi casamiento, que no lo hicimos porque no nos pareció oportuno. Él puso todo a disposición”, concluyó.