Cada día, los médicos que trabajan en los hospitales públicos realizan un esfuerzo invalorable para atender a cada uno de sus pacientes de la mejor manera posible. Ese trabajo, que muchas veces pasa inadvertido, es noticia gracias a una historia conmovedora que sucedió en el Hospital de Clínicas de Córdoba.

Días atrás, Nano Salguero sorprendió al médico que lo operó de una manera impensada: en el consultorio, se sacó la remera y le mostró el enorme tatuaje con el rostro del doctor Paul Lada y la fachada del hospital en su espalda. "Decidí tatuármelo por admiración, por salvarme la vida y conocer cómo trabaja con amor", relató el paciente, para luego agregar: "Entré al Clínicas con lo peor de mi vida y me fui con lo mejor".

"Literalmente me salvó la vida. Tenía dolores internos, fue una cirugía de recto, por un cáncer de colon. Entré al Clínicas con lo peor de mi vida y me fui con lo mejor", resumió sobre la grave dolencia de la que logró reponerse.

Sorprendido

Con 42 años de servicio en el Hospital de Clínicas, el doctor Lada destacó que nunca antes le pasó algo así: "Nunca viví esta sensación. Siempre hay gente que trabaja a la par de uno: residentes, médico de planta, jefe de servicio, enfermeras. Eso hace que la situación sea mejor llevadera para el paciente y eso hace que se genere un vínculo".

El cirujano subrayó el objetivo que se plantea junto a su equipo cada día: "Nuestra premisa en el servicio de cirugía es que los pacientes no sean números. Muchos vienen fuera de horario y tratamos de atenderlos, siempre que no estemos en cirugía". El doctor Lada manifestó que el muchacho "está bien" tras la cirugía.

"En el Clínicas hay un grupo que trabaja atrás de las personas que transitan problemas oncológicos y uno forma parte de ese eslabón. Esto es fundamental porque Salguero va a ir mejorando su calidad de vida", indicó, y concluyó: "En el hospital tratamos que los pacientes no sean un número más".

Salguero todavía debe seguir en recuperación y no tiene el alta definitiva. "Con el doctor me une el vínculo médico-paciente. Yo no tengo trato con él fuera del hospital. De hecho, el tatuaje no se lo pensaba mostrar. Lo hice por mí. Pero el día que el doctor cumplió años le mandamos una foto", expresó el joven.