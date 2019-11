Por Sol Narosky



"Cuando me dijeron este jueves que iban a clausurar Rose in Rio me alegró la noticia", sostuvo Kiara Acosta en diálogo con cronica.com.ar. Y agregó: "Sentí que algo cambió desde que hice la denuncia porque jamás cerraron un boliche por discriminación".

Todo comenzó cuando Federico Dickmann, un relacionista público de la discoteca, situada ubicado en Costa Salguero, la discriminó por su aspecto físico y le advirtió: “No pasás porque parecés un hombre y no estás tan buena como tu amiga".

La joven de 21 años (Instagram).

La joven, de 21 años, confesó que no es la primera vez que le prohíben la entrada allí. "Fui hace dos años atrás y uno de los dueños no me dejó pasar", relató. Sin embargo, el último domingo, esperanzada, lo volvió a intentar y tuvo la misma respuesta por parte del lugar ubicado en Costanera. "Dije bueno está bien vamos, y me pasó esto de vuelta”, expresó.

Acosta, la reconocida influencer, contó que no fue único boliche que la discriminó por ser trans: "Me pasó también en Vita hace un año y medio atrás". En ese momento escrachó al lugar por redes sociales, pero aclaró que "no fue tan masivo como esta vez".

"Yo creo que ahora sí se viralizó el caso porque es un boliche muy conocido en Buenos Aires", explicó a cronica.com.ar. Luego, ella enfatizó que se sintió muy contenida por todos a través de las redes sociales: "Muchas personas me apoyaron y otras también me contaron que les pasó lo mismo".

Clausuraron al boliche luego de la denuncia.

Asimismo, agregó: "Además, me encargué de que otros influencers puedan compartir la causa". Entre ellos están: Marcelo Tinelli, Nai Awada, Ángel de Brito y Marcela Feudale. Por último aclaró que del empleado no supo más nada y, a su vez, concluyó: "Al boliche lo clausuraron, pero ellos pagaron seguramente una multa y lo van a volver a abrir".