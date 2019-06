¿Alguna vez intercambiaste fotos en ropa interior o mensajes "hot" en una conversación? Si la respuesta es "si", entonces ya tuviste alguna experiencia con el sexting. El término une las palabras ‘sex’ y ‘texting’ (sexo+texto) y, aunque antes no era una práctica tan difundida, ahora es algo normal para las generaciones jóvenes. Para saber qué piensan las argentinas sobre esta práctica, una plataforma de citas donde la mujer da el primer paso, realizó una encuesta a más de 800 mujeres.



Según un informe de la aplicación AdoptáUnChico, “Obvio que ya mandé un nude” (foto desnuda), fue la respuesta del 63% de las chicas. Así como no es necesario tener una pareja estable para tener sexo, con el sexting es igual. Si bien un 53% dijo que lo haría sólo con su pareja, el otro 47% se permite de disfrutar de un momento sexy sin tener un vínculo exclusivo.

Un 76% admitió que si el chat se pone hot es el hombre quien manda la primera foto

“El sexting, cuando se hace con las medidas de seguridad apropiadas, puede ser algo enriquecedor. De hecho, cada vez más mujeres exploran su sexualidad, experimentan en sus relaciones y quieren cambiar la forma en la que perciben su cuerpo. Según el estudio 'Relaciones y tecnología', el 48% de las chicas respondió que les gusta el sexting. El chiste es estar cómodo si decidís hacerlo y que ambas partes pasen un momento divertido de complicidad”, afirmó Rocío Cardosa, project manager de AdoptáUnChico.



Por otro lado, un 76% admitió que si el chat se pone hot es el hombre quien manda la primera foto. Esto puede ser que sea por la inseguridad que puede provocar enviar algo tan personal y que luego se use en tu contra, que es en lo que coincide el 80% de las chicas: suelen ser desconfiadas. Lo que no parece ser tan común para ellos, ya que el 79% de las encuestadas recibió nudes de hombres alguna vez.

¿Ayuda al autoestima?



Eso es completamente relativo, depende la persona y la relación que tenga con su cuerpo. Por eso, a la hora de responder si el sexting las hacía sentir más “sexy”, la respuesta estuvo dividida: un 57% respondió que no tiene ninguna relación con la imagen que tienen de ellas mismas, mientras que el otro 43% coincide en que se sienten más sensuales al hacerlo.



Por último, a la hora de enumerar lo que es necesario en la pareja, el 63% de las argentinas consideró que el sexting no es esencial para que la relación funcione y que hay otros factores más importantes.

El 79% de las encuestadas recibió nudes de hombres alguna vez.

“Te guste o no, es esencial respetar los límites y la intimidad de la otra persona. Si se usa de manera íntegra, el sexting no tiene por qué ser dañino, todo lo contrario, resulta un plus para darle adrenalina a cualquier tipo de relación y nos permite explorar otras facetas tanto de la pareja como de nuestra sexualidad, con responsabilidad y amor por nosotras mismas”, concluyó Rocío Cardosa.