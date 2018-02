Empezó el paro por 48 horas de los trabajadores del Banco Provincia de Buenos Aires en rechazo a la ley que reformó su caja jubilatoria. Pero la protesta bancaria no quedará solamente allí. Hoy habrá cese de actividades en todas las entidades públicas y privadas de país, medida que llega en la antesala del fin de semana largo por los feriados de Carnaval.

Así las cosas, los bancos volverán a funcionar con normalidad el próximo miércoles. Para entonces faltan cinco días, por lo tanto la pregunta es: ¿cómo sacar dinero si los cajeros están vacíos?

"A partir de la incorporación de billetes de $500 y $1.000, la recarga no debería tener mayores problemas", destacó Sergio Palazzo, líder del gremio de los bancarios.

Sin embargo, minimizó las posibles dificultades para los usuarios al señalar que la recarga de los cajeros automáticos corresponde a transportadoras de caudales que no dependen del sindicato que encabeza.

Ante este panorama, los bancos comenzaron a enviar a sus clientes información de sus servicios de retiro de dinero en supermercados y comercios adheridos a la red Extra Cash, para amortiguar el impacto del feriado largo y el paro de trabajadores bancarios.

¿Como retirar dinero?

Para poder hacer el retiro, se debe realizar una compra con tarjeta de débito Visa en los locales adheridos, lo cual habilita a retirar sin costo alguno hasta 5.000 pesos en efectivo de la misma caja en la que se abonó el consumo.

Este servicio, con el que los bancos buscan realizar un boicot al paro de los trabajadores, está habilitado en estaciones de servicio, supermercados, hipermercados, centros de estética, cafeterías, farmacias y perfumerías, casas de electrodomésticos, entre otros.

En la Capital Federal, este servicio tiene unos 530 locales comerciales adheridos en los que los clientes bancarios pueden retirar efectivo sin pagar costo alguno.

Motivo de protesta

Cabe destacar que la protesta se debe a que el gobierno bonaerense promulgó a mediados de este mes la ley que modificó el régimen previsional vigente para los empleados del Banco Provincia, que -entre otras decisiones- elevó la edad para acceder al beneficio jubilatorio, en forma escalonada, de los 57 años actuales a los 65.

"El gobierno les dice (a los dueños de los bancos) que no (al acuerdo), que la paritaria hay que cerrarla ya", remarcó Palazzo, quien agregó: "Ojalá nos ofrezcan el anticipo y así poder seguir negociando, no habría problemas. Además se lo planteamos nosotros, pero no querían".

Convenio vencido

El dirigente de La Bancaria justificó la medida de fuerza en que el convenio colectivo de los bancarios "está vencido desde hace dos meses" y que las cámaras empresarias continúan en la misma posición luego de tres reuniones, ahora -al parecer- por sugerencia del Poder Ejecutivo.

Con la paritaria vencida en noviembre del 2017, los bancos ofrecen un incremento salarial inicial del 9% y luego ir ajustando por inflación, lo cual es rechazado por los trabajadores que buscan mayor previsión con un acuerdo anual que supere la meta inflacionaria del 15% impuesta por el gobierno.

"Después de 60 días de estar sin convenio y sin acuerdo salarial, el 9% que nos ofrecieron no es la mejor propuesta para empezar a dialogar", resumió el referente de la Corriente Federal.

En tanto, si no hay respuestas, ya está prevista otra doble jornada de paro para el 19 y 20 de febrero.