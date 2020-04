A 38 años de la guerra de Malvinas, un ex soldado que hacía base en Puerto San Julián durante esa época quiso reecontrarse con una persona que, con tan solo 5 años en ese entonces, se acercó a él y le regaló sus guantes. Tras realizar una intensa campaña, se contactó con esa mujer que hoy tiene 43.

"Me acuerdo de haber estado en el puerto durante una mañana. Una nena sanjulianse de 5 años se acercó a tomarse una foto conmigo y al notar que mi mano estaba fría, le preguntó a su mamá si podía regalarme un par de guantes. Tras obtener una respuesta positiva, se acercó a mi y me los dio", relató el soldado José Luis, según la nota exclusiva publicada por Laopinionaustral.com.ar.

La foto del hombre con la pequeña.

La publicación llegó a la brigada 6ta Aérea de Tandil, quienes se conmovieron con el posteo y manifestaron: "Queremos ubicarla para conocerla y honrarla. No sabemos cómo se llama. Sólo quedó el recuerdo de esta hermosa foto".

La publicación de la brigada.

Los medios también apoyaron la búsqueda y, durante esta mañana de martes, la radio LU12 AM680, logró dar con la protagonista de la historia. "Soy Magalí, soy la nena de la foto y hoy tengo 43 años. Me enteré el sábado por la mañana cuando estaba tomando un café. Me llamó mi hermana y me contó todo", dijo al aire.

"Ya hablé con el soldado. Él se acordaba de los guantes y yo le decía que para mí era una bufanda. Recordaba de llevar con mi mamá pan casero o tortas fritas porque ellos dormían en una parrilla. Para mí era natural hacer algo así", detalló.

Magalí hoy tiene 43 años.

Agregó: "La foto fue sacada justo enfrente de lo que alguna vez fue el comedor escolar de una escuela de Puerto San Julián. Me acuerdo que estaba yendo a casa. El me dijo que cuando lo saludé le sentí las manos frías. Yo tenía puestos los guantes y la bufanda y se los dí".

"A esa edad no lo vivimos como un desfile, lo vivimos con angustia. Sabíamos que eso chicos no iban a jugar. Quizás no entendíamos la magnitud", dijo al concluir. Por su parte, el soldado también se comunicó con el medio, se mostró emocionado y aseguró: "Nunca me imaginé que pudiera llegar a encontrarla".