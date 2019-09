Por Luciano Bugner

@lucianobugner Los reclamos sociales terminaron en enfrentamientos, aunque eso no impidió el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social. Heridos y un detenido fue el saldo de la jornada que Barrios de Pie y el Polo Obrero, entre otras organizaciones, protagonizaron sobre la 9 de Julio. Desde la cartera confían en que la votación de la ley por la emergencia alimentaria descomprima la postura de los manifestantes, aunque los reclamos circulen por dos carriles distintos. El Ejecutivo continúa con su clásica postura: “Bajo extorsión no negociamos”. Extorsión, para el gobierno, es el acampe por 48 horas -se levantaría mañana- que distintas organizaciones sociales llevan a cabo sobre 9 de Julio y Moreno. El plan de lucha empezó este miércoles de la peor manera: corridas, gases, palos y heridos. El ultimátum desde el Ministerio de Justicia y Seguridad de la ciudad fue claro. “No se va a permitir el corte del Metrobus ya que perjudica al trabajador”, advirtieron desde la cartera porteña. “En todos estos días previos -agregaron desde el ministerio- se mantuvieron conversaciones con los organizadores, como se hace siempre. Hubo algunas organizaciones que no participaron del diálogo y además, ahora, intentan generar cortes totales”. LEÉ TAMBIÉN: La oposición formalizó el pedido para tratar la Emergencia Alimentaria Es así que, en horas de la tarde, corridas y enfrentamientos mancharon el miércoles porteño. ¿El resultado? Un detenido, dos hospitalizados, y decenas de atendidos en el lugar. “Las respuestas represivas a los problemas sociales en la Argentina nunca terminaron bien”, detalló Eduardo Belilloni, dirigente del Polo Obrero, una de las organizaciones que encabezan el acampe. En comunicación con “Crónica”, Silvia Saravia -coordinadora nacional del Movimiento Barrios de Pie- detalló los tres puntos que exigen al gobierno: ampliación del programa que creó el Plan de Salario Complementario hace 3 años, ya que “se congeló desde aquel entonces”. Para graficar, en el 2002, es decir post crisis, había unos 2 millones de planes, los cuales se reducen a 450.000 programas al día de la fecha; actualización del plan (en los pasillos de Desarrollo Social piensan una suma de 500 pesos, pero las organizaciones reclaman al menos que se aumente en base a la inflación), y “que se entreguen alimentos en tiempo, forma y calidad”, destacó Saravia, quien añadió que “en algunos comedores llegan con dos meses de atraso”. LEÉ TAMBIÉN: Jornada de cortes, ollas populares y acampe en el centro porteño Según señaló la referente social, Fernando Reggio, encargado de Abordaje Territorial, “nos recibió el martes y nos dijo que los programas no se amplían. Patean la pelota”. De pocas palabras, desde Desarrollo Social manifestaron que “el equipo que lidera la ministra (Carolina Stanley) tiene relación directa con todos los referentes. Tuvieron reunión ayer (por el martes) y hablan por teléfono a diario”. Para funcionarios de la cartera, “no es una cuestión de que los reciban o no, porque la postura de ellos es planes o acampe. Esperemos que con la votación de la ley se descomprima un poco”. De todas maneras, quienes se encuentran sobre avenida 9 de Julio no participarán del reclamo de este jueves frente al Congreso. El miércoles por la noche, Marcelo D’Alessandro -secretario de Justicia y Seguridad de Capital Federal- se comunicó telefónicamente con los referentes sociales para pactar que el reclamo sea pacífico. “Levantar, levantamos el viernes”, ratificaron los movimientos. Al momento, hay cuatro detenidos (Nahuel Ventura/Crónica). La convocación inició a las 10 de la mañana (Nahuel Ventura/Crónica). Los manifestantes fueron atendidos por personal del SAME (Nahuel Ventura/Crónica). Protesta y acampes también en Córdoba Organizaciones sociales realizaron acampes piqueteros también en la provincia de Córdoba en reclamo de una ley de Emergencia Alimentaria. Al igual que hace una semana atrás, realizarán un acampe por 48 horas frente a la sede cordobesa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. La Policía colocó vallas en el lugar para impedir un corte total de la calzada. Policías colocaron vallas en medio de la calle. (Gentileza La Voz)