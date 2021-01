Por Ana Breccia

@anabreccia

Pasadas las 18 horas, el cielo se pintó de negro y un tifón se formó en el océano que rápidamente se dirigió a la costa Atlántica bonaerense este miércoles. Fuertes tormentas, inundaciones y hasta voladuras de techos a causa de las intensas ráfagas de viento se vieron al este de la provincia de Buenos Aires, principalmente, en la ciudad de Pinamar, donde residentes y turistas quedaron aterrorizados tras ver los destrozos.

El Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta roja para los distritos de San Cayetano, Lobería, Adolfo Gonzáles Chaves, Coronel Dorrego, Tres Arroyos y Necochea, así como uno naranja para Ayacucho, Mar Chiquita, General Guido, General Madariaga, General Pueyrredón, Maipú y Balcarce.

.

Como consecuencia del frente de tormenta que avanzó sobre la Costa Atlántica, en Villa Gesell se registraron 87 mm de agua por lo que quedaron calles inundadas, mientras los bomberos locales instaron a la población a no abandonar sus hogares.

Lo mismo sucedió en Pinamar, donde trascendieron varias imágenes impactantes de los estragos en la ciudad: comenzó una lluvia torrencial y luego se formó un vórtice de viento en la costa, lo que generó una tromba marina, un fenómeno que se da de manera similar a los tornados, pero que al tocar tierra se disipan.

El centro de la ciudad de Pinamar es la que se vio más afectada.

Camila Colantonio de 23 años es periodista y se encontraba en la ciudad costera de Pinamar cuando se desató el fuerte temporal. En diálogo con cronica.com.ar, recordó la noche anterior con "temor": "Tengo departamento frente al mar. Me fui a dormir y durante el transcurso de toda la noche escuchaba que se golpeaban las ventanas, sabía que llovería pero no que iba a haber estos vientos. En un momento decidí no dormir más porque el viento era tan intenso que daba miedo", aseguró.

Al levantarse por la mañana, se encontró con el peor escenario: "Tenía sillas del banlcón dadas vuelta y vimos destrozos en los balnearios. Durante la tarde no pasaba ningún auto porque en Pinamar, con las subidas y bajadas de los medanos, se llena de agua, se hacen lagunas y era un caos. Parecía el apocalipsis. Los autos pierden partes como la patente. Lo que rescato es que vi una camioneta de la Municipalidad que sacó agua para que fluya el tránsito", indicó Colantonio.

Alrededor de las 16, "parecía que iba a mejorar el clima y muchos decidimos ir a la playa pero a la media hora era insostenible el viento y la realidad es que comenzamos a agarrar las cosas en las primeras gotas".

Árboles caídos, voladuras de chapas y calles inundadas en la ciudad costera.

Por su parte Gladys, quien vive en Ostende, el balneario turístico que limita al norte con Pinamar y al sur con Valeria del Mar, contó a este medio los estragos que el temporal hizo en la escuela donde es directora.

El establecimiento educativo "queda en el centro de Pinamar, a una cuadra aproximadamente de la parte antigua de la Municipalidad. Se ve que la cola del tornado justo agarró esa zona, la de mi escuela. Un profe jubilado que vive atrás y siempre está antento de lo que pasando me dio aviso de la situación", dijo Gladys.

Los estragos que dejó el temporal en una de las escuelas de Pinamar.

Entre los daños ocasionados por la tromba marina se hallaron "árboles caídos" y "voladuras de chapas". Una de ellas, "voló y está en un pino altísimo. También se perdimos el techo de media escuela y se cayo un árbol gigante sobre la punta de uno de los salones. Cayó mampostería, y otro árbol adentro del playón de la escuela", lamentó.

Ante este escenario de destrozos, "fue el Consejo Escolar a ver lo que pasó pero no podemos estar allí por riesgo a que se caiga a pedazos de mampostería o que se vuelen mas chapas", aseguró, mientras tanto, se "están administrando los medios para poder sacar lo que tiene peligrosidad y me pidieorn que nadie ingrese a la escuela", apuntó.

Una de las chapas que voló y quedó atrapada en la parte más alta de un pino.

La reconstrucción se irá previendo de a poco: "La Municipalidad está pasada de cosas con todo lo que hay que limpiar y cortar y están haciendo todo lo necesario para liberar las calles. Luego pasarán por la escuela porque hay que cortar dos árboles que se cayeron", concluyó Gladys.