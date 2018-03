"No estás capacitada", le dijeron de forma insensible la directora y la psicóloga del colegio a Rocío, la adolescente que superó un cuadro severo de leucemia, cuando los propios médicos no le daban esperanza de vida. Con ese argumento le indicaron que repetiría el año, incluso cuando hubiera aprobado todas las materias exigidas por ellos mismos para su promoción. Así las cosas, los padres de la chica se presentarán ante el Inadi para denunciar discriminación.

El 15 de junio de 2015 Rocío fue tapa de Crónica. Ella había protagonizado un milagro. Dos días antes sus papás se habían despedido de ella ante una muerte segura. La chica padecía leucemia y en pocas horas reflejó una recuperación inexplicable en términos médicos. Aún estando internada, Rocío quiso retomar los estudios. De manera que al año siguiente contó con docentes domiciliarios mientras continuaba con los controles.

Ya en 2017, Rocío tenía planeado asistir a clases, pero casi al inicio de la cursada "comenzaron a enfermarse muchos compañeros y los médicos nos ordenaron que no la enviáramos al colegio porque tiene que estar alejada de las enfermedades", señaló Jorge, papá de Rocío, a Crónica.



Por lo tanto, "acordamos con la dirección que el colegio le suministraba los trabajos prácticos para que no perdiera la regularidad. Pero en la práctica, no le enviaron todos los materiales", agregó. En consecuencia, su familia y el director de la Escuela Media N° 3 de Glew acordaron que aprobara cuatro exámenes, algo que finalmente logró y, con ello, pasó de año.

Por lo tanto, en marzo la joven comenzó quinto año, hasta que en los últimos días "la llamó la vicedirectora y la llevó a un aula en la que también estaba la psicóloga de la escuela. Ahí le dijeron que iba a volver al curso anterior porque no tenía los contenidos suficientes", relató Jorge.



El papá de la alumna detalló que "cuando mi hija les pidió explicaciones, la psicóloga le dijo: No estás capacitada". Semejante noticia hizo que Rocío se desconsolara. Corrió hasta el baño y lloró con dolor.



"Ninguna de las dos -ni la directora ni la psicóloga- se preocupó por saber cómo estaba. Lo peor de todo es que ella no puede pasar por este tipo de circunstancias porque la parte anímica para ella es fundamental para dejar atrás la enfermedad", agregó su papá.

Así las cosas, Jorge decidió llevar el caso a Inspección Escolar, que autorizó que Rocío finalmente cursara quinto y no cuarto año. De todos modos, el hombre elevará la denuncia ante el Inadi: "Después de estar sin signos de vida, tres meses en terapia, más de un año internada, que le hagan esto es indignante porque cuando volvió a mi casa, desesperada, me preguntó: ¿Por qué todo a mí, papá? ¿Qué hago mal?", concluyó con dolor.