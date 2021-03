Por Mariano Cerrato

Con el peso que dan los años, Vox Dei logró pasar a la historia como una de las grandes bandas fundacionales del rock nacional y su vigencia traspasa generaciones, así como su legado para las bandas y artistas que los siguieron.

Entre las principales razones que le permitieron atravesar el paso del tiempo, se encuentra "La Biblia", una obra basada en relatos del libro homónimo que tuvo que atravesar varias barreras para poder salir a la luz, como la presión de la Iglesia Católica en saber de que trataba la obra y un contexto de dictadura militar.

"Dimos una nota para un colegio religioso previo al lanzamiento del disco, en el que nos preguntaron por nuestro trabajo y nos sacaron una foto. Cuando salió la nota, la titularon como 'los cínicos de Vox Dei sonríen mientras tocan su ingendro'. Pero con el tiempo terminó siendo aceptada y los chicos católicos tocaban nuestros temas en las iglesias", cuenta Wilfredo 'Willy' Quiroga a cronica.com ar, bajista y cantante de la mítica banda.

Willy Quiroga y Ricardo Soulé, líderes de Vox Dei (Telam)

Vox Dei había sacado un año antes 'Caliente', su primer trabajo discográfico, con el cual la banda logró dar el salto a la fama con la canción 'Presente (el momento en que estás)', junto a otros temas como "Azucar amarga" y "canción para una mujer", pero su segundo trabajo, que pasaría a la historia como una de sus grandes obras, se presentó en un principio como un desafío a enfrentar, por el contenido que tendría el disco.

"Estaba Alejandro Lanusse al frente del gobierno militar, la Iglesia tenía un peso importante y éramos jóvenes. Fue como una especie de atrevimiento hacer ese disco", consideró 'Willy'.

En ese sentido, explicó que entre los filtros que tuvieron que pasar para lanzar el disco, le mostraron antes las letras de los temas al monseñor de la ciudad de Buenos Aires de aquel entonces, quien según contó se sorprendió frente al contenido de las letras y les confesó, una vez que leyó la letra Génesis que, él "nunca hubiera podido expresarlo tan bien" como ellos.

"Cuando todo era nada, era nada el principio. Él hizo el principío y de la noche hizo luz. Y fue al cielo..y esto que está aquí", reza el comienzo de la letra de Génesis, destacada como una de sus preferidas para 'Willy', por su letra y su inconfundible intro con la guitarra.

"Moisés", "Las Guerras", "Profecías", "Libros Sapienciales", "Cristo-Nacimiento", "Cristo-Muerte y Resurreción" y "Apocalisis" fueron las demás canciones que acompañaron el album, que contaría con la producción de Jorge Álvarez, del legendario sello nacional "Mandioca".

Cómo surgió la idea del disco

Al recordar el momento de la concepción del album, Quiroga recuerda como su compañero de banda, el cantante y guitarrista Ricardo Soulé, fue a contarle su idea de abordar un disco con la temática de la Biblia.

"Al que se le ocurrió todo fue a Ricardo (Soulé). Hablábamos de lo que íbamos a hacer después del primer album y me dijo que pensaba en hacer algo 'muy loco' pero que no estaba seguro si contarme. Cuando me dijo que íbamos a tocar la biblia, yo le dije enseguida que sí", recuerda Quiroga.

La banda en sus inicios

Sobre esta línea, el bajista y cantante de Vox Dei señaló que cuando hablaron de como hacer Génesis, el desafío era "imaginar como puede ser el génesis" para después trasladarlo en palabras, para un album que les demandaría en total "un año y medio de trabajo, de estar todos los días ensayando".

"Nosotros no lo hicimos con intención de ofender a nadie, sino para dar un mensaje de paz. Y eso fue lo que hizo que fuera tan aceptado lo que hicimos", remarcó Quiroga.

El album a través del paso del tiempo

"Me siento agradecido por estar en una obra que marcó un antes y un después. Para mí 'La Biblia' es y se convirtió en una obra única en el mundo, porque no hay nada que se le parezca", subrayó 'Willy'.

En relación a lo que dejó el album como obra con el paso del tiempo a las siguientes generaciones, Quiroga remarcó que para él "existe un legado que no solo es de Vox Dei, sino de las cuatro patas que completan la mesa, junto a Almedra, Los Gatos y Manal".

En ese sentido, consideró que le gusta se los recuerde como "una banda que tuvo la idea de hacer ese album, pero que solo quería tocar".

