Este lunes, Yao Cabrera difundió un video junto a su representante y su abogado explicando que están a punto de firmar el contrato por la pelea contra el ex campeón del mundo Marcos Chino Maidana. Estiman que el evento será en diciembre en el estadio Luna Park.

"Hola equipo, hola familia, hola público. Hoy me encuentro frente a dos personas muy importantes, mi representante legal, el señor Fernando Burlando y mi mánager, Cristian Manzanelli. Estamos cerrando el contrato contra el Chino Maidana. ¿Va a haber pelea o no?", preguntó el influencer al abogado mediático.

"Va a haber pelea. Estoy sorprendido porque conocí a una persona con una energía y una potencia pocas veces vista. Chino no te auguro un buen futuro", aseguró Burlando. "¿Él se puede arrepentir después de que firme el contrato?", le consultó Cabrera y le contestaron que no.

La idea de este combate nació en medio del duelo que llevaron adelante Floyd Mayweather Jr. y Logan Paul, gracias al impulso de los seguidores del creador de contenido. Sin embargo, Yao aseguró que no se tratará de un show y que tiene mucho para perder.

¿Se va del país Yao Cabrera?

"En principio hay dos cláusulas que son muy importantes. La primera tiene que ver con que en caso de irte mal te vas del país y el segundo que esto no tiene retorno", explicó el letrado. "No, no hay vuelta a atrás y es una pelea real que se va a dar. ¿Vos cómo la ves?", le consultó el joven a su representante.

"Y, la veo complicada hay muchos puntos muy importantes, pero lo veremos en diciembre en el Luna Park", agregó Mazanelli, quien está a cargo de la organización del evento que tendrá un fin solidario. "Estoy sorprendido en serio. Una persona con mucha energía, con una voluntad diferente, muy especial", confirmó Fernando. "¡Y va a ganar!", repuso el mánager.

Pese a que faltan alrededor de seis meses, el influencer y el boxeador continuamente meten cizaña a través de las redes y esta vez no fue la excepción. "Tengo al mejor equipo. Preparáte Chino, porque yo estoy preparado físicamente, mentalmente y legalmente", sentenció Yao.

Los problemas legales de Yao Cabrera

Recientemente el youtuber ha tenido un nuevo encontronazo con la Justicia. Una fiscal federal lo imputó por Trata de Personas con fines de Explotación Sexual y Laboral, Promoción de la Prostitución y Pornografía Infantil.

Los denunciantes figuran en la causa bajo identidad reservada e integran el “Programa de Damnificados por Trata y Explotación de Personas”. Entre ellos hay una chica, presuntamente menor, quien además fue protegida con medidas restrictivas, incluida, la entrega de un botón antipánico.

En el expediente presentado por la constancia fiscal que “se encuentra ampliamente acreditado que dentro de la "Mansión Wifi" el imputado y sus colaboradores controlaron la libertad de la víctima a su antojo, siendo el principal y más relevante indicador que la víctima no podía abandonar el lugar libremente cuando quería, sino que solo podía hacerlo los días domingos”.

Sus videos se suelen basar en bromas pesadas

Por otro lado, se brindan detalles de lo que declaró la chica. “La víctima manifestó, que era sometida a largas jornadas de actividad, de incluso hasta dieciocho horas diarias; que era mal alimentada con comida escasa y vencida, o incluso no comía en ocasiones, mientras el imputado y sus colaboradores comían sushi frente a ella, sometiéndola por tanto no solo al hambre, sino también una situación de violencia psicológica”.

En la dramática declaración, la joven asegura que estaba bajo esclavitud. “No se le permitía tener consigo dinero alguno y jamás le pagaron el salario que le prometido. Era sometida a multas sobre el mismo ante conductas no permitidas como tomar comida que no le era asignada. Todo el tiempo debía comportarse como una esclava, y no podía hacer nada sin su consentimiento”.

