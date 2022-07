San Martín de los Andes es un pintoresco pueblo situado cerca del Parque Nacional Lanín en la Patagonia, Argentina. Además, desde San Martín, los visitantes pueden viajar a la frontera con Chile en aproximadamente 1,5 horas.

Si te gustan las actividades al aire libre, San Martín es un lugar estupendo para ti. En invierno, los viajeros pueden disfrutar del esquí en el Cerro Chapleco, y en verano hay numerosas playas, rutas de senderismo, pesca y aventuras en el Parque Nacional.

San Martín de los Andes se parece mucho a una pequeña ciudad europea: hay muchas influencias suizas, como la arquitectura de madera, y también encontrarás una plétora de deliciosas tiendas de chocolate.

Si estás planeando viajar a este hermoso lugar, sigue leyendo para descubrir cuáles son los mejores lugares y las mejores cosas que hacer en San Martín de los Andes, Argentina.

1. Alojarse en una de las cabañas en San Martín de los Andes

Hay una gran variedad de hoteles y alojamientos en la zona, que cubren todo tipo de precios y presupuestos. Pero, sinceramente, el alojamiento en San Martín de los Andes es en sí un motivo para disfrutar. Esto se debe a la existencia de una gran variedad de opciones de cabañas en San Martín de los Andes.

La mayoría de viajeros se sienten atraídos por alojarse en alguna de las cabañas y no es para menos. Qué mejor que disfrutar tus vacaciones en las montañas, que en una cabaña y así sentirte en pleno contacto con la naturaleza.

Da igual donde te alojes finalmente, San Martín de los Andes es fabuloso por sí mismo, pero si te decides hacerlo en una de sus cabañas... ¡No te arrepentirás!

2. Viaje por carretera a través del Parque Nacional Lanín

La carretera (RP48) que rodea la orilla norte del Lago Lácar es impresionante. Si tienes poco tiempo, este viaje de ida y vuelta de 90 kilómetros por caminos de grava puede disfrutarse fácilmente en 1 día. Pero con tantos puntos de vista fabulosos a lo largo del camino, puedes tardar varios días o más.

Para aprovechar al máximo la ruta, te recomendamos que alquiles un auto y lleves unos cuantos artículos de acampada. Hay muchos campings gratuitos y de pago a lo largo del camino para disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión.

3. Visita el Territorio Mapuche, La Islita y Playa Bonita

La Islita está dentro del territorio de la comunidad mapuche, el pueblo indígena de esta región de la Patagonia. Tendrás que pagar una pequeña cuota para entrar en su territorio, alrededor 100 pesos argentinos cada uno.

La Islita, como su nombre indica, es una pequeña isla situada frente a la costa. La playa que está a la vuelta de la esquina, Playa Bonita, es maravillosa. Si el tiempo es cálido y eres lo suficientemente valiente para sumergirte en el agua helada, puedes nadar unos metros hasta La Islita. Aislada y salvaje, sentirás que tienes toda la Patagonia para ti.

Si no tienes transporte, puedes disfrutar de una caminata de 4 kilómetros desde el pueblo a través de un sendero forestal bordeado de helechos. Conduce a través de un tramo del Parque Nacional Lanín, alrededor del Lago Lácar y sobre el Cerro Bandurrias. Es una caminata fácil, pero lleva una mochila de senderismo de un día que incluya agua, crema solar y repelente de mosquitos.

4. Subir al Cerro Colorado

Cuando la pista que atraviesa el territorio mapuche se une a la RP48, encontrarás el inicio del sendero que lleva a la cumbre del Cerro Colorado.

Aunque la caminata es de sólo 3,5 kilómetros en cada dirección, es una subida bastante exigente. Pero desde la cima, obtendrás unas vistas incomparables del Parque Nacional Lanín, con dos lagos, el Lácar y el Lolog, debajo.

5. Pasa un día de playa en Playa Yuco

Playa Yuco es una de las varias playas aisladas de este tramo. Hay un pequeño aparcamiento, antes de una empinada escalada hasta la playa, así que no es el acceso más fácil si no tienes buenas piernas. Pero la escalada merece la pena, sobre todo si puedes conseguir un día en el que no esté tan concurrida.

En diciembre, Playa Yuco estaba completamente desierta y era una forma maravillosa de pasar una mañana.¿Ya sabes? Sin hacer absolutamente nada, excepto sentarse en una roca, contemplar otra vista completamente hermosa y preguntarse cómo es posible utilizar superlativos únicos para describir el paisaje patagónico.

6. Disfrutar del Lago Nonthue

Probablemente, el mejor lugar que visitar en toda la zona. El Lago Lácar se une al Lago Nonthue en su extremo occidental. El lago está rodeado de bosques frondosos, colinas de laderas escarpadas y la cruda belleza de la Patagonia.

Bandadas de aves de rapiña patrullan los cielos, chillando entre sí mientras sobrevuelan. El agua cristalina está fría. No, no está fría. Frígida. Sin embargo, una vez sumergida, se siente de maravilla en un día caluroso.

Aunque no hayan instalaciones, hay baños limpios cerca del inicio del sendero de la Cascada Chachín y una pequeña cafetería. Es un lugar donde podrías plantearte acampar, pasando los días nadando y observando aves.

7. Excursión a Hua Hum

De fácil acceso desde la carretera principal, Hua Hum es un lugar maravilloso a orillas del Lago Nonthue. Si sólo haces esta ruta como excursión de un día, puedes parar para hacer un picnic en la playa, comer en la Hostería o pasar la noche.

En Hua Hum se celebran diversos eventos depotivos como triatlones de ciclismo, rafting y carrera. Así que ya sabes, si eres apasionado a alguna de las tres o a las tres cosas, es un lugar ideal para hacerlo.

Es posible organizar un viaje en barco desde San Martín hasta el muelle de Hua Hum si quieres visitarlo sin alquilar un coche. Pregunta en la oficina de turismo de la ciudad para obtener más información.

8. Maravíllate con la Cascada Chachin

¿A quién no le gusta una cascada decente? A nosotros también nos gustan mucho. En el Parque Nacional de Lanín tampoco faltan.

A una corta caminata por el bosque desde la orilla occidental del Lago Nonthue hay una preciosa cascada, la Cascada Cachín. Si tienes mucha suerte, puede que incluso veas un Pudú (un ciervo diminuto) en el camino.

El sendero está a unos 2 kilómetros del lago a través de un bosque húmedo. En la cima, toma asiento. Lleva un libro y quizá una petaca para tu mate.

Disfruta de la tranquilidad del bosque, rodeado de todos esos iones cargados negativamente para aumentar tus niveles de felicidad.

9. Da un paseo en barco por el Lago Lácar

Hay operadores que realizan excursiones en barco desde el muelle de San Martín durante todo el año.

Así que si quieres ver algunos de los puntos más destacados de la región sin tener que viajar por carretera, ésta es una alternativa relajante y paisajística.

Hay excursiones en barco a Quila Quina, Cascada Chachín y Hua Hum. Pero ten en cuenta que, cuando llegues, ¡mirarás con envidia a todos los campistas!

10. Pasea por el pueblo de San Martín de los Andes

¡San Martín de los Andes es un pueblo caja de chocolate en más de un sentido! No sólo es de una belleza perfecta, sino que los chocolateros artesanales elaboran un rico y exuberante chocolate de muchos sabores.

Con un montón de supermercados para abastecerse de provisiones, tiendas de souvenirs y tiendas de material de viaje, la ciudad tiene todo lo que necesitas para disfrutar de las actividades al aire libre de la región.

Tómate tu tiempo para disfrutar de las cafeterías, las maravillosas empanadas rellenas de ciervo y el encantador paseo marítimo a orillas del lago Lacár.

11. Conduce por la Ruta de los 7 Lagos

Cuando estés en la región de los lagos de Argentina, no hay mejor manera de explorar muchos de los lagos que haciendo este fabuloso viaje por carretera.

La ruta de los 7 lagos te dejará boquiabierto con las increíbles vistas del paisaje patagónico. Si tienes prisa, podrías hacer un viaje de ida y vuelta desde San Martín por la ruta de los siete lagos en 1 día. Pero, por supuesto, te recomendamos que te tomes tu tiempo.

A pesar del Abra del Acay y la Quebrada de Cafayate al norte, este tramo de la Ruta 40 es uno de los más espectaculares de su recorrido de 5000 kilómetros.

Aunque puedes contratar una excursión organizada para explorar la ruta de los 7 lagos, lo mejor es hacer una excursión en auto.

12. Esquiar en el Cerro Chapelco

El invierno en San Martín atrae a un tipo de visitante diferente. Atrás quedan los kayakistas y los amantes del sol. De junio a octubre todo es nieve. A menos de 20 kilómetros de la ciudad, la estación de esquí del Cerro Chapelco atiende a esquiadores y snowboarders por igual.

13. Observación de aves en la Laguna Rosales

La región que rodea a San Martín de los Andes es un lugar magnífico para la observación de aves. Una vez fuera de la ciudad, puedes esperar ver cóndores, águilas ratoneras, avefrías andinas, pinzones patagónicos y mucho más. Satisface tu espasmo interior con una caminata hasta la Laguna Rosales para un avistamiento inigualable.

14. Kitesurf en el Lago Lolog

Sigue un poco más por el mismo camino de tierra desde la Laguna Rosales y llegarás al Lago Lolog. A sólo 12 kilómetros del pueblo, es uno de los dos lagos que puedes ver desde el mirador de la cima del Cerro Colorado.

La playa de guijarros es típica de las orillas de los lagos de esta región de la Patagonia argentina. Al igual que el viento. Así que, con condiciones de viento, un paisaje glorioso y un inmenso lago de color azul oscuro, ¡sólo hay una cosa que hacer! El kitesurf.

Puedes alquilar material en la ciudad y, si eres un completo novato, también puedes tomar clases.

15. Prueba tu suerte en la pesca con mosca

Con un telón de fondo de montañas nevadas y volcanes, prueba tu suerte y paciencia en la pesca con mosca en los prístinos ríos que rodean la ciudad.

La temporada va de octubre a abril y es imprescindible un permiso para pescar en la provincia de Neuquén. Puedes tramitarlo en cualquier tienda de deportes de la ciudad.

También, si eres novato en pesca, podrás encontrar varios lugares donde se imparten clases.

16. Visita el pueblo mapuche de Quila Quina

El asentamiento mapuche de Quila Quina tiene una ubicación idílica en la orilla sur del Lago Lácar. Con casas tradicionales rodeadas de huertos y pequeñas explotaciones, los visitantes pueden hacerse una idea de la vida indígena.

Sin embargo, la comunidad se ha adaptado a los tiempos, atendiendo a las hordas de excursionistas de la ciudad. Puedes escapar de lo peor de las multitudes visitando el lugar en diciembre. De lo contrario, conduce un poco más allá del camino y encuentra un lugar más tranquilo lejos del restaurante y el muelle.

Más popular que La Islita y Playa Yuco, no tendrás Quila Quina para ti solo.

17. Senderismo en el Parque Nacional Lanín

El senderismo en el Parque Nacional Lanín es una actividad popular para hacer en San Martín y sus alrededores. Ya hemos mencionado el Cerro Colorado y la Laguna Rosales. Y también hay muchas rutas de senderismo alrededor de Quila Quina. Mucho más al norte de San Martín, puedes incluso subir al volcán Lanín, que dio nombre al Parque Nacional.

¿Qué te han parecido las mejores cosas que hacer en San Martín de los Andes? ¡Seguro que ya te has decidido a ir! ¿Verdad? No te olvides de planificar con tiempo tu viaje a la zona, especialmente si vas a ir en temporada alta.