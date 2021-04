Una actriz cómica y presentadora de televisión española contó la anécdota de cómo fue el día en Lionel Messi la invitó a "continuar la fiesta" en su casa, tras haberlo encontrado en un boliche de la ciudad de Barcelona, y cuál fue la reacción que tuvo ante esa propuesta.

Se trata de Susi Caramelo, quien se encontró de casualidad al futbolista rosarino en el VIP de una disco llamada Catwalk, según contó ella en una entrevista al programa "Ilustres Ignorantes" del canal Movistar +.

“Hace muchos años, visité junto a mi pareja de ese momento la disco Catwalk de Barcelona. En un momento, decidimos subir al VIP del lugar y me dan ganas de ir al baño. Fue en ese momento que me encuentro con un chico, una chica y un chavalín que estaban conversando sobre lo que harían al salir del lugar”, rememoró la actriz.

La mujer, quien se refirió a Messi como "el chavalín" relato que luego de salir del baño vio que el futbolista estaba solo sentado en un sofá, ella se le acercó porque es "muy simpática" y le dijo: ¿Qué te llamas Lionel? ¿Como las lionesas (conocidas en Argentina como profiterol)? ¿Y a tí de qué te gustan, de crema, de nata o de chocolate?”, contó.

“Salgo para afuera y en un momento veo al chavalín este que me mira y me empieza a hacer caritas, a sonreír. Fue en ese momento que muchas personas se le acercaron y lo acorralaron y le empezaron a pedir fotos y autógrafos”, contó sorprendida.

.

Tras la escena hollywoodense, la actriz se preguntó: "¿Quién es este tío?’ Y me dicen: ‘Es Leo Messi, el mejor jugador de fútbol del mundo’. Digo: ‘¡No me jodas! Que le acabo de decir que estoy con otro”, contó entre risas.

A pesar de un primer rechazo, la mujer aseguró que Leo le insistió con sus propuesta, pero ella la rechazó por una insólita razón.

“Ya estaba yo en la calle donde tenía el coche estacionado y de repente viene Leo Messi otra vez: ‘¿Te vienes a mi casa? Que vamos a hacer una fiesta, vamos unos amigos y unas amigas. Yo me hubiera ido, porque a una fiesta de futbolistas no te invitan todos los días. ¿Pero sabéis por qué dije que no? Era tan pobre que si voy a casa de ese tío no me echan de allí ni con tarjeta roja”, bromeó la actriz.

.

Al final, Susi le confesó a Messi que "no tenía un peso" y se excuso con que si iba no sabía cómo iba a pagar el estacionamiento del boliche cuando volviese de la casa del futbolista.

"Esta es la historia de cómo rechacé a Leo Messi, se me pasó el tren. Y lo peor es que a los dos días mi pareja me dejó. Eso sí, no se me escapa uno más. Sé quién es hasta Tamudo (exfutbolista español) ahora”, expresó risueña.