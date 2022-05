Comenzó la semana y se reanudó el juicio entre Johnny Deep y Amber Heard. Durante esta jornada, la actriz de Hollywood se sentó en el estrado y fue cuestionada por la defensa. Allí, presentó nuevas pruebas de la violencia doméstica que sufrió, según ella, principalmente hacia el epílogo de su matrimonio.

La artista norteamericana mostró evidencia inédita acerca de sus acusaciones, en particular, imágenes en las que se la ven con la cara hinchada y con enrojecimiento visible en sus mejillas. Según aseguró Heard, esto se produjo el 21 de mayo del 2016, cuando el ex Jack Sparrow le habría arrojado un teléfono en la cara.

En adición, señaló que esta fue la última confrontación y la que derivó en su separación. Por su parte, rectificó lo dicho la semana pasada, en relación a la primera vez que habría sido golpeada por el artista. En aquella oportunidad, afirmó que el hecho sucedió en el 2013, cuando ella le cuestionó sus tatuajes, pero ahora pasó a la fecha al 2012.

Las pruebas de violencia doméstica que presentó Amber Heard

Amber Heard respondió preguntas de la defensa de Johnny Deep.

Por su parte y, en cuanto, a los alegatos de Deep, sostuvo que “ninguna cantidad de maquillaje puede arreglar la hinchazón, pero es muy manejable si se aplica hielo de inmediato, se usa árnica y luego se maquilla. Los moretones de mi cara sanan mucho más rápido que los de mi cuerpo. Yo lo noté así”.

En contraparte, Johnny Deep asegura que nunca golpeó a Heard y que ella está inventándolo absolutamente todo. A partir de sus alegatos, la justicia interrogó a los agentes de Policía que respondieron la llamada de emergencia durante la pelea que mencionó la actriz.

Según su declaración, la cara de la mujer estaba efectivamente roja, pero no notaron lesiones visibles.

Es por esto que, durante la intervención de la defensa del protagonista de Sombras Tenebrosas, intentaron a toda costa desestimar su nueva evidencia.

“No tenés heridas físicas en tu cara, ¿verdad?”, le preguntó la abogada Camille Vasquez. “No que se puedan ver”, replicó Heard. No contenta con su respuesta, la letrada le arrojó un “carpetazo”. “No obstante, el señor Depp te pegó tan fuerte en la cara que tu nariz sangró”, ironizó sobre las declaraciones de la ex Aquaman.

Para finalizar, Vasquez mostró un video de la visita de Heard al programa de James Corden. ¿Y esto qué tiene que ver? Resulta que la actriz afirmó haber sido atacada por Deep el día previo y, producto de la violencia, haber terminado con el labio cortado. Sin embargo, en este filme no se aprecia ninguna herida en su rostro.