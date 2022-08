Una peligrosa situación tuvo lugar ayer a la tarde en Cádiz, España, en un bar situado entre la calle Plocia y el Callejón de los Negros.

Los hechos ocurrieron alrededor de las dos de la tarde en la terraza del céntrico establecimiento hostelero. Según informaron los medios locales, la violenta situación se dio cuando un hombre de mediana edad, no se tomó bien que le sirvieran la cuenta cuando pidió una copa al sentarse en una de las mesas.

Según trascendió, el hombre se sentó en el bar y pidió una copa, pero esta vino acompañada de la cuenta final y esto no le cayó bien. Fue entonces cuando le recriminó a la camarera que le pusiera la cuenta por delante nada más servirle la copa.

Terraza del restaurante donde tuvo lugar el episodio.

Acto siguiente, la trabajadora del restaurante le explicó que es norma general de la casa hacerlo, especialmente en esta época en la que la afluencia de visitantes es más que notable.

El actual detenido se fue poniendo cada vez más violento, acabó sacando un cuchillo que llevaba escondido y se enfrentó a las camareras empuñando el arma blanca al grito de “¡Cuidado conmigo, que yo tengo mucha calle!”.

Rápidamente, el restaurante llamó a la Policía Nacional y en un abrir y cerrar de ojos se presentaron en la zona unos agentes para poner orden y llevarse deteniendo al individuo a la altura del antiguo Bar Lucero.

El arma blanca, según informaron, apareció tras ser cacheado el hombre e inspeccionada la mochila y la canasta de una bicicleta que llevaba con él. El individuo fue esposado sobre la marcha y llevado hasta la comisaría, donde estaba previsto que prestara declaración antes de ser puesto a disposición judicial.

Lamentablemente, los casos de maltrato a los mozos son cada vez más habituales. Hace unos días se volvió viral el video de un youtuber que amenazó a moza que le quiso cobrar una empanada.

Amenazó a moza que le quiso cobrar una empanada.

Borja Escalona, la estrella de YouTube protagonista de esta historia, jamás pensó que el escándalo iba a escalar tanto y tras protagonizar un video amenazando a una moza que le quiso cobra, se ganó el repudio de todos y la plataforma le suspendió la cuenta.

Escalona visitó un bar de la ciudad de Vigo, España, llamado "A Tapa Do Barril", especializado en empanadas. El youtuber llegó filmando al lugar y una vez sentado lanzó una primera frase: "Yo solo como cosas gratis".

Una vez que le entregaron su pedido, el youtuber insistió en que no iba a pagar el ticket: "¿Te tengo que pagar? Pues entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que acabo de hacer".

"Me estás amenazando. Me estás diciendo que le vas a pasar a mi jefa una factura que luego me la voy a cargar yo", argumentó la mesera.

Tras lo ocurrido, la dueña del local, Ana Terzado, en diálogo con La Voz de Galicia, aseguró que iba a denunciar al youtuber. Pero eso no fue todo, sino que además, miles de personas repudiaron el accionar de Borja y comenzaron a críticarlo en las redes.