Britney Spears, la princesa del pop se encuentra en una batalla legal para modificar las condiciones de la tutela que se le impuso hace más de una década. El tema se dió a conocer en el documental Framing Britney Spears producido por The New York Times Company, donde se intentó develar si la famosa cantante estaba siendo víctima de una injusticia.

Sin embargo, mientras el mundo especula acerca de sus condiciones de vida y salud mental, la artista prefiere mantener sus redes sociales al margen del escándalo con fotos y videos de ella misma bailando y posando en su mansión de Los Ángeles.

En una seguidilla de posteos donde se ve a la diva bailando en un traje de baño rosa neón y botas blancas, Spears compartió una foto luciendo su tatuaje favorito: unas palabras en hebreo grabadas en su nuca.

"¡El rosa fuerte hace que mi bronceado se destaque! ¿Has visto el tatuaje en la parte de atrás de mi cuello antes ???? ¡Es hebreo, es un idioma escrito al revés! ¡Dice Mem Hey Shin y significa curación! Es mi tatuaje favorito pero irónicamente nunca lo ves", escribió la cantante en su cuenta oficial de Instagram:

El futuro de Britney

La empresaria y diseñadora de modas lleva varios años fuera de los escenarios, con el debate por la custodia de sus hijos y los inconvenientes con su padre nublando su imagen pública. La siguiente instancia del juicio sobre su tutela llegará el próximo 23 de junio, y aún no se sabe si Spears comparecerá o no en persona.

Sus allegados, sin embargo, hablan de una posible vuelta al arte para la cantante, pero esta vez en el ámbito de la actuación. Ya en sus inicios Spears se había dedicado a la interpretación, formando parte de los "niños Disney" a los 11 años con su participación en El Club de Mickey Mouse, y más adelante actuando en la película Crosswords de 2002.

Luego de cortos cameos en producciones como Austin Powers, Glee y How I Met Your Mother la diva también se separó del mundo de la actuación. Los rumores de su vuelta a las pantallas no especifican si sucederá en Hollywood, Broadway o alguna de las recientemente populares plataformas de streaming.