Este domingo, Las Vegas fue el escenario del anticipado encuentro entre The Notorious, el irlandés Conor McGregor, y The Diamond, el estadounidense Dustin Poirier. El primer round terminaba y la audiencia anticipaba un segundo en el tercer duelo entre los gigantes cuando sucedió lo impensable: McGregor pisó mal y se fracturó el tobillo izquierdo.

En lo que iba del corto encuentro fue Poirier quien se impuso sobre el irlandés, y finalmente se llevó la victoria por TKO (parada técnica). The Notoruis no se retiró del ring facilmente, gritando con lágrimas en los ojos que quería continuar con el encuentro. Pero finalmente tuvo que retirarse de la arena T-Mobile en camilla, al aplauso de sus seguidores.

Fue el tercer encuentro entre los dos luchadores, y terminó con una victoria del estadounidense.

Poirier tampoco permitió que la retirada de McGregor fuese pacífica, asegurando que fue el responsable de la herida: "Él se quebró cuando yo le doy una patada, no fue solo. Yo sentí algo, fue un crack en el momento en el que giró", aseguró The Diamond. Al irlandés no se le escapó la implicación, y lo bañó de insultos mientras bajaba del ring.

“Esto no ha terminado. Esto lo único que hace es calentar más la cuarta pelea. Pegué, caí mal y al final me rompí la pierna”, prometió The Notorious antes de retirarse del escenario. El momento de la fractura fue extremadamente rápido, y tomó por sorpresa a fanáticos y comentaristas:

La enemistad histórica entre McGregor y Poirier

Las espectativas detrás del UFC 264 estaban especialmente altas gracias al encuentro de los dos luchadores, que fueron por el desempate tras ganar ambos una de las dos peleas que los enfrentaron antes de este domingo.

La rivalidad nació cuando McGregor venció a Poirier por nocaut en el primer asalto del primer combate entre ambos en 2014, favor que The Diamond le devolvió el pasado 21 de enero en Abu Dhabi, en su segundo encuentro. Las conferencias de prensa previas al último encuentro de la trilogía también estuvieron llenos de tensión, con duras palabras por parte del irlandés:

"Este hombre (Dustin Poirier) va a aprender que si no respetas la bondad de una persona y lo tomas como una debilidad, debes pagar”, dijo McGregor en los pesajes ceremoniales de UFC 264. Irónicamente, The Notorius había prometido sacar al estadounidense del ring en camilla: “Es un cadáver. Un cadáver y lo sacarán en una camilla. Será una matanza, una obra de teatro contra un niño asustado”, declaró días antes de la pelea.

Conor McGregor was taken out on a stretcher after suffering a leg injury at #UFC264 pic.twitter.com/eQe9fa09YJ — ESPN MMA (@espnmma) July 11, 2021

Tras su victoria, Poirier se consagró como el contrincante número uno por el título de peso ligero: "Sus amenazas no me hicieron efecto. Le deseo una pronta recuperación. No estoy triste. Le gané fácil. A veces estas cosas pasan”, aseguró tras la pelea. En el futuro cercano el estadounidense se medirá por el título ante Charles Oliveira, quien conquistó el cinturón de la categoría en mayo.