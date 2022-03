Un hombre llamado, Darren Thomas quien padece una discapacidad y está en silla de ruedas fue protagonista de un hecho heroico al salvar a su perro de ahogarse en la pileta.

A través de su cuenta de Instagram @darren_thomas46, el hombre que en su red social se presenta como papá de dos niños, compartió un video registrado por la cámara de seguridad de su casa, que captó el momento de tensión que tuvo que vivir cuando su perro que pesa 50 kg cayó a la pileta, de la que no podía salir. Para mayor dificultad, en la casa no había nadie más que él, según contó en el posteo.

De acuerdo a lo que relató en su cuenta de Instagram, Darren estaba su casa cuando escuchó los, un Rottweiler de cuatro años que pesa más de 50 kilos. Al oír el, que llevaba 30 minutos en la pileta, Thomas buscó la forma de poder salvarlo. Aunque intentó cargarlo para sacarlo del agua, era imposible debido a su gran tamaño y peso, por eso tuvo que recurrir a otras alternativas.

Afortunadamente, gracias a su valentía e ingenio logró rescatar al animal y evitar que se ahoge. De manera que la historia terminó con final feliz.

.

"Lo que haces cuando tu Rottweiler de 50 kg se cae a la piscina, no hay nadie más en casa y estás en una silla... He tenido 2 Rottweiler y una de las cosas por las que son famosos es nadar... bueno, el mío no. Él no puede o no quiere nadar y no importa lo que hagamos. Se cayó a la piscina y yo era el único en casa. No podía simplemente sacarlo porque es demasiado pesado y no tengo suficiente palanca en mi silla porque yo mismo me caería en la piscina, así que tuve armar otro plan porque se estaba cansando de estar parado. Luego comencé a tirar de él poco a poco para llevarlo a las escaleras para que pudiera salir", escribió Darren en su cuenta oficial de Instagram en la que también compartió el video.

No obstante, según cuenta el mismo Darren en su red social, él se presenta como un "sobreviviente de disparos a quemarropa", esto le habría ocasionado una herida, que le impidió volver a caminar, de manera que desde entonces se moviliza a través de su silla de ruedas.