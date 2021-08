Aunque existe desde el inicio de los tiempos y es uno de los temas centrales de miles películas de Hollywood, la infidelidad nunca va a dejar de doler cuando sorprende en el medio de una feliz relación. En este caso, el engaño parece haber empujado a una mujer a tomar una decisión fatal.

En el video capturado desde un edifico en frente del escenario del siniestro, se ve a una mujer colgando de la ventana de un departamento, con un hombre semidesnudo intentando detenerla antes de que salte.

El usuario que publicó las sensibles imágenes al foro de la red social Reddit escribió como explicación que la mujer "atrapó a su hombre siendo infiel y planeó saltar de un tercer piso, pero el hombre interfiere".

.

Según sugiere el creador del video, la mujer habría reaccionado tan mal al descubrimiento de la infidelidad que habría amenazado con arrojarse de la ventana de la habitación donde descubrió a su pareja con otra persona. El usuario original no dió más detalles del caso, que se podría ubicar en algún país de Asia según los letreros que rodean el edificio.

El clip de apenas 9 segundos muestra como, tras unos momentos de duda, la mujer termina precipitándose hacia el pavimento, golpeando una estructura metálica en el costado del edificio antes de terminar en la calle. La mujer parece sobrevivir la caída, se puede observar como su brazo izquierdo se mueve rápidamente para acomodar su vestido, cubriendo las partes que quedaron descubiertas tras el impacto.

Las reacciones al impactante video fueron diversas, con algunos usuarios lamentando las drásticas acciones de la mujer y otros preguntándose si verdaderamente sobrevivió a la caída. Otros internautas reflexionaron sobre las consecuencias del daño emocional que infringe la infidelidad, resaltando que siempre es mejor alejarse de la persona antes de arriesgarse a terminar en situaciones peligrosas como las del video.

Le respondió a la infidelidad escribiéndole el 0KM: "Si era poliamor, avisá antes"

Vos me cag...", se llega a leer en el auto blanco, vandalizado con pintura azul.

Otro caso de infidelidad se volvió viral en la última semana, esta vez en Twitter. A diferencia del trágico video compartido en Reddit, la reacción de la mujer engañada fue de ira, en lugar de tristeza.

"Como me bloqueaste, te escribo acá", se leía en las paredes del auto blanco. Las palabras de la mujer engañada fueron fotografiadas por un usuario de la red del pajarito azul, donde se viralizaron rápidamente. "Vi esto y me dieron ganas de no bloquear más a nadie", remarcó @fabipa90 en el hilo viral.

"Si era poliamor avisá antes", escribió en azul sobre la puerta del conductor, recordándole a su ex que "relación abierta es cuando aceptan los dos". Con un simple "Gracias" en el techo del vehículo se termina el pasional descargo, que si no deja una marca en el corazón del culpable, al menos dejará una marca en su billetera.