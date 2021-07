Un oso pardo atacó a su entrenadora frente a un grupo de menores en medio de una presentación del Circo Ambulante Harlequin en la ciudad rusa de Berezovsky.

El violento episodio, que quedó registrado por varios celulares, sucedió a pocos metros de los niños y sus familias, quiénes miraban anodados lo que ocurría desde la gradas, en las cuales no tenían ningún tipo de protección ni barrera para frenar al enardecido animal.

Por las imágenes que se viralizaron a través de las redes sociales, el oso disfrazado con un sombrero y con una bufanda rosa, se dirige hacia una mujer y de repente hace un brusco movimiento y se afuerra a su pie y tobillo, ante la vista de todos los que estaban en el lugar.

Esa secuencia duro apenas segundos, ya que dos artistas masculinos, que formaban parte del show, lograron agarrarlo del cuello y sacarlo de la escena.

Por lo que detallaron los informes que se brindaron del incidente, hubo un tercer ataque que no llegó a ser filmado por nadie. En tanto que la víctima, cuya identidad no se dio a conocer, no pidió asistencia médica ni hizo ninguna declaración oficial al respecto.

.

El circo niega el incidente

A pesar que en todo el mundo se enteraron del ataque, el Circo Ambulante Harlequin negó cualquier tipo de hecho violento y descartó la validez de cualquier evidencia fílmica.

"No hubo incidente alguno", informó y agregó que "los oso están en temporada de apareamiento", tratando de justificar el comportamiento del animal.

Además, se supo que en las últimas horas se abrió una investigación para determinar si se cumplió con el protocolo de seguridad, aunque las imágenes son más que elocuentes y no había ni un vidrio ni nada que separe el show de los espectadores.

.

El pedido de un grupo que defiende los derechos de los animales

Irina Novozhilova, del grupo de derechos de los animales VITA, pidió la prohibición de todos los circos con animales, los cuales siguen siendo populares en toda Rusia.

"Ninguna condición circense será humana por una sencilla razón, deberían prohibirse los circos con animales", afirmó en declaraciones a la prensa.

Piden prohibir la utilizaciones de animales para este tipo de shows.

Este conflicto agravó el debate sobre el uso de los animales en los circos, no sólo por la crueldad que supone para el animal, sino también para los artistas y asistentes.

En el mencionado país europeo, existe una legislación vigente de enero de 2020 en la que se prohíbe los zoológicos con contacto, pero no dice nada de los shows.