Este lunes se informó que el cantante y compositor Bob Dylan fue demandado en una corte de Nueva York por una mujer que lo acusa de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 12 años, hace casi seis décadas.



La demanda fue presentada el pasado viernes, donde se alega que Dylan abusó de la mujer, a la que los documentos de la corte se refieren como J.C., durante seis semanas entre abril y mayo de 1965.

Según consta en la denuncia, Bob Dylan se aprovechó de "su estatus como músico para darle a J.C. alcohol y drogas y abusar sexualmente de ella en múltiples ocasiones".





Bob Dylan, quien cumplió 80 años en el pasado mes de mayo, fue acusado de amenazar físicamente a la niña.



El supuesto abuso habría ocurrido en el departamento que Dylan poseía en el famoso Chelsea Hotel de Nueva York, según la presentación ante la Justicia.

