El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, acusó esta noche a la OMS (Organización Mundial de la Salud) de alentar la masturbación y la homosexualidad de los niños. Lo hizo a través de un publicación en Facebook que decidió borrar minutos después.

"Esta es la Organización Mundial de la Salud ( OMS) que muchos dicen que debo seguir en el caso del coronavirus", comenzó según cita el diario Folha de San Pablo. "¿Deberíamos también seguir las pautas para las políticas educativas?", agregó.

Sin mencionar fuentes, Bolsonaro detalla las presuntas recomendaciones de la OMS para niños de 0 a 4 años: "Satisfacción y placer al tocar el propio cuerpo (masturbación); expresar sus necesidades y deseos, por ejemplo, en el contexto de 'jugar al doctor'; los niños tienen sentimientos sexuales incluso en la primera infancia ", describe el texto.

Luego, para niños entre 4 y 6 años: "Una identidad de género positiva; disfrute y placer al tocar el propio cuerpo, masturbación en la primera infancia; relaciones entre personas del mismo sexo". Y finalmente, Bolsonaro cita pautas para jóvenes entre 9 y 12 años: "Primera experiencia sexual".

La publicación que Folha captura antes de ser borrada.

Folha de San Pablo también dio a conocer que el asesor presidencial Arthur Weintraub había compartido contenido similar anteriormente a través de su perfil de Twitter. "La OMS, con pautas que recomiendan que se enseñe a los niños de 0 a 4 años sobre 'masturbación', 'placer y diversión', 'tocar el cuerpo' e 'ideología de género'. ¿Es correcto?".

La guía citada por Bolsonaro existe y fue publicada en 2010 por el Centro Federal de Educación para la Salud en Alemania, junto con la oficina europea de la OMS. Sin embargo, el texto no está dirigido a los niños, sino a los padres, con el objetivo de ayudarlos en la educación de sus hijos.

Según la OMS, los niños de 2 y 3 años sienten curiosidad por sus propios cuerpos y empiezan a darse cuenta de que son diferentes de otros niños y adultos y a tener una idea de lo que es ser un niño o una niña. Por lo tanto, es más o menos en esta etapa que también desarrollan su identidad de género.

Pero la guía no les dice a los padres que alienten a sus hijos a hacer esto, sino que les hablen sobre esta fase y les digan que esto es normal. La recomendación aparece en una tabla para niños de 0 a 4 años. En la columna "dar información sobre", en la línea sobre sexualidad, el órgano aconseja a los padres y tutores que hablen con los niños sobre, entre otros temas, "el hecho de que les gusta el contacto físico es algo común en la vida de todos".

Bolsonaro y OMS, una relación tirante

Desde el comienzo de la nueva pandemia de coronavirus , que ya ha provocado más de 5.000 muertes en Brasil, Bolsonaro ha criticado no solo a la OMS, sino también a su director ejecutivo, Tedros Ghebreyesus.

En más de una ocasión, tergiversó los discursos de Ghebreyesus para apoyar su discurso contra el desapego social. El 31 de marzo, por ejemplo, insinuó que la organización estaría en línea con sus críticas, pero omitió un pasaje en el que dijo que "es vital que los gobiernos permanezcan informados y apoyen el aislamiento".

El 18 de abril, en tanto, publicó un video editado en Facebook que Ghebreyesus refleja sobre los efectos negativos de la cuarentena en la economía, especialmente para los países más pobres. Sin embargo, omitió que, en cualquier momento, el líder minimizó la necesidad de aislamiento o recomendó un retorno a la normalidad.

La semana pasada, Bolsonaro devolvió sus ataques directamente al presidente-director de la OMS, diciendo que seguiría sus recomendaciones porque no es médico. "La gente habla mucho de seguir a la OMS, ¿verdad? ¿El director de la OMS es médico? Él no es médico. Es lo mismo si el presidente de Caixa no fuera de la economía. No tiene sentido. Entonces, el director de la OMS no es médico", dijo el presidente.

De hecho, Tedros es biólogo. Pero con una maestría y un doctorado en salud pública y una amplia experiencia en el campo. Fue Ministro de Salud y tiene docenas de especialistas a su lado para formular las recomendaciones de la entidad.

La OMS ha respondido a las afirmaciones de Bolsonaro , pero evita nombrarlo por su nombre. Cuando UOL le preguntó esta semana sobre los comentarios del presidente, el etíope evitó citar el nombre del país. Pero indicó que aquellos que siguieron el consejo de la OMS están mejor hoy, en comparación con aquellos que no escucharon.

"En la OMS, solo podemos dar consejos. No tenemos el mandato de imponer nada. Depende de cada país aceptar o no. Pero lo que garantizamos es que damos nuestras pautas basadas en la mejor evidencia y ciencia", dijo.