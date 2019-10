A último momento, el gobierno de Boris Johnson y la Unión Europea (UE) anunciaron un segundo acuerdo de Brexit, que fue respaldado por todos los miembros del bloque, pero todo indica se encamina a fracasar en el Parlamento británico este sábado.



"Esto significa que el Reino Unido saldrá de la UE unido: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, todos juntos. Y eso significa que podemos decidir nuestro futuro juntos", aseguró el primer ministro al anunciar el acuerdo.

LEÉ MÁS: La UE aprobó acuerdo con Reino Unido por el Brexit



Este segundo acuerdo entre un gobierno británico y la UE para ordenar la salida del país del bloque regional reemplaza la parte más cuestionada del texto anterior: la llamada salvaguarda irlandesa, que postergaba para más adelante, sin plazo claro, la definición política y económica de la frontera en la isla irlandesa, entre la República de Irlanda -miembro de la UE- y la región británica de Irlanda del Norte.



Según el nuevo acuerdo, todo el Reino Unido, incluido Irlanda del Norte, abandonará la unión aduanera de la UE, con lo que Londres podrá sellar acuerdo de libre comercio con otros países.



Esto significa que habrá una frontera aduanera entre Irlanda del Norte e Irlanda, pero, para evitar violar los acuerdos de paz que terminaron el conflicto armado en esa región, en la práctica, los controles serán entre Gran Bretaña y la isla de Irlanda, en puertos de Irlanda del Norte.

LEÉ MÁS: Cuáles son las claves del acuerdo del Brexit



Los importadores no tendrán que pagar aranceles, al menos de manera automática, por productos que entren a Irlanda del Norte desde Gran Bretaña. Pero cuando ese producto esté "en riesgo" de ser transportado hacia la República de Irlanda, sí se pagará un arancel.



Como en la práctica Irlanda del Norte quedará separada del resto del Reino Unido y atada a las normas comerciales de la UE, el acuerdo da al Parlamento autónomo norirlandés la facultad de poder votar sobre estas reglas.



Al anunciar este nuevo acuerdo, Johnson se mostró optimista de que los diputados británicos "lo aprobarán el sábado", lo que permitirá que "el Reino Unido concrete el Brexit de una manera democrática y abandone la UE el 31 de octubre", informó la agencia de noticias EFE.

�� @BorisJohnson: "I hope very much now, speaking of elected representatives, that my fellow MPs in Westminster do now come together to get Brexit done, to get this excellent deal over the line."#GetBrexitDone #TakeBackControl pic.twitter.com/b5PNdf7MNW — Conservatives (@Conservatives) October 17, 2019



Sin embargo la bancada que todos los analistas señalan como la clave para conseguir el apoyo del Parlamento británico ya adelantó que no votará a favor.



"No vamos a votar a favor de esto el sábado, pero el sábado no es el final. No es ni siquiera el principio", aseguró a la cadena Sky News Arlene Foster, la líder del Partido Democrático Unionista (DUP, por sus siglas en inglés), el socio minoritario del gobierno conservador de Johnson.



En paralelo, el diputado del DUP Sammy Wilson aclaró que su bancada de diez legisladores no se abstendrá, sino que votará en contra, según informó el diario The Guardian.

LEÉ MÁS: Premier "pirata" promete liberarse de la Unión Europea como "el increíble Hulk"



Las bancadas de los partidos de la oposición tampoco apoyarán el acuerdo impulsado por el gobierno de Johnson. “Este acuerdo no unirá al país y debe ser rechazado", sentenció el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, ante la prensa.



El Parlamento sesionará y votará el sábado, lo que no es habitual. Pero los tiempos apremian porque los propios diputados aprobaron una ley que establece que, si no se aprueba un acuerdo del Brexit para la medianoche del sábado, entonces el premier está obligado a pedir una nueva prórroga a la UE, lo que eliminaría la fecha del 31 de octubre.