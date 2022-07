Este martes se filtraron las primeras imágenes de la película The Whale, una nueva producción estadounidense y lo que más llamó la atención fue el aspecto del reconocido actor Brendan Fraser, quien se veía completamente transformado: había subido notablemente de peso.

A finales de junio, Brendan estuvo presente en la alfombra azul del Festival de Cine de Tribeca en Nueva York y claramente no pasó desapercibido. El actor, que mantiene un perfil muy bajo no utiliza redes sociales, ya lucía muy distinto a como el público acostumbraba verlo pero todavía no se conocía la razón.

El film se estrenará en agosto de 2022 en el Festival de Venecia. Fraser interpretará a Charlie, un solitario profesor de inglés que padece obesidad mórbida y decide luchar para volver a encontrarse con su hija Ellie, una adolescente de 17 años a quien le dará vida Sadie Sink, la aclamada actriz de Stranger Things.

El impactante cambio de Brendan Fraser.

“Va a ser algo nunca antes visto. Eso es realmente todo lo que puedo decirles. El guardarropa y el vestuario, todo era gigante. Esto ciertamente está muy lejos de todo lo que he hecho, pero no quiero ser tímido... Sé que va a causar una impresión duradera”, afirmó el actor cuando terminaron los rodajes de su último film, en diálogo con Unilad.

Incontables veces los actores tienen que pasar por cambios físicos abruptos para interpretar un personaje en una película. En esta ocasión, Brendan, tuvo que poner toda su dedicación y esfuerzo para subir de peso y darle vida a su personaje.

Además de Brendan Fraser y Sadie Sink, el elenco está integrado por Hong Chau, Samantha Morton y Ty Simpkins. En cuanto a Aronofsky, este será su gran regreso después de Mother!, el thriller psicológico protagonizado por Jennifer Lawrence y Javier Bardem.

Además de The Whale, Fraser también aparecerá en Killers of the Flower Moon, la nueva película de Martin Scorsese, y en Batgirl, del universo cinematográfico de DC Comics, en donde interpretará a un villano.

El cambio físico de Brendan Fraser

Fraser fue una de las estrellas más populares de la década del 90, sin embargo, desapareció de la industria de repente y en 2018 reveló que tomó esa decisión a raíz de una profunda depresión que atravesó.

Fraser tuvo que pasar por muchas transformaciones físicas que terminaron destruyendo su cuerpo y lo llevaron a someterse a varias operaciones; todo eso, más la muerte de su madre y otras cuestiones, lo llevaron a una fuerte depresión y ahora, a sus 53 años, será su gran regreso al cine.

Pero que su transformación no te engañe. Si bien Brendan Fraser lleva una larga temporada luciendo un aspecto diferente al del musculoso George o el aventurero Rick O’Connell de La momia, más corpulento y con kilos de más en algunos proyectos, en este caso lleva prótesis para completar el look necesario, según lo que sostiene Indiewire.