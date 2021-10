La muerte de la reconocida influencer estadounidense Gabby Petito sigue dejando aristas oscuras en la investigación policial por resolver, aunque se conoció el resultado de la autopsia que permitirá armar el rompecabezas del hecho.

Lo cierto, es que los peritos confirmaron que la joven de 22 años murió estrangulada. Así lo informó este martes el médico forense a cargo de la causa, Brent Blue, a través de una conferencia de prensa en Wyoming, en donde fue encontrado el cuerpo de la influencer. ”La causa de la muerte es estrangulación; de esa manera, es homicidio”, indicó Blue.

.

Cabe destacar, que Petito había desaparecido durante un viaje que hizo con su prometido Brian Laundrie, quien sigue siendo siendo buscado por el FBI, tras haber regresado a la casa de su familia en Florida sin ella y luego partir hacia un destino incierto.

La familia de la joven asesinada había reportado su desaparición el 11 de septiembre, y el cuerpo de Petito fue descubierto una semana después, el 19 de septiembre, en un descampado del Parque Nacional Bridger-Teton de Wyoming, cerca del Parque Nacional Grand Teton, al noroeste de Estados Unidos.

Gabby Petito y su novio querían conocer los parques nacionales (Instagram).

El FBI emitió una orden de arresto contra Laundrie, pero el joven de 23 años dejó la casa de sus padres y desde entonces no se lo ha encontrado. De momento, sin embargo, no es acusado de haber cometido el homicidio, y el doctor Blue no nombró a ningún sospechoso de la autoría del crimen cuando anunció los resultados de la autopsia.

La influencer, con más de un millón de seguidores en Instagram, documentó su aventura en video e invitó a los usuarios de redes sociales a seguirla junto a su pareja en la travesía, compartiendo las escenas aparentemente felices, haciendo piruetas en una playa, caminando por montañas y acampando en el desierto de Utah.

Denuncia durante el viaje

Pero en paralelo a la seguidilla de publicaciones “felices”, la policía de Utah debió intervenir en una denuncia de violencia doméstica en la que estaban implicados Petito y Laundrie.

Las imágenes de la cámara policial publicadas por los medios mostraban a una Petito llorando, angustiada, diciendo que había tenido una discusión con Laundrie y que tenía problemas de salud mental.

Gabby Petito denunció a su novio ante la policía (Captura de TV).

Petito confesó haber cacheteado a su novio después del altercado, pero añadió que no quería hacer daño. “Discutimos esta mañana, algunas cuestiones personales”, dijo. “Antes, no me dejaba entrar en el vehículo... me dijo que tenía que calmarme”.

En ese momento, Laundrie indicó a la policía que Petito intentó quitarle las llaves de la furgoneta y que él la empujó antes de que ella lo golpeara con su teléfono.

Gabby Petito: travesía final

Petito y Laundrie salieron de Nueva York en junio en su viaje por carretera, dirigiéndose hacia el oeste en una camioneta blanca planeando visitar parques nacionales en el camino.

Petito publicó su última foto en las redes sociales el 25 de agosto y su familia cree que se dirigía al Parque Nacional Grand Teton, cuando tuvieron noticias suyas por última vez.

La última foto de la joven con vida (Instagram).

Los padres de la joven reportaron su desaparición el 11 de septiembre, después de que no hubiera respondido a las llamadas y mensajes de texto durante varios días.

En tanto, Laundrie regresó solo a la casa de su familia a mediados de septiembre, poco después de que su novia hubiera sido reportada desaparecida. Después de negarse a declarar ante la policía, dio aviso a sus padres de que saldría a caminar por la reserva Carlton, ubicada a diez minutos de su casa familiar, en el Golfo de Florida, pero nunca regresó. Cuando fueron a buscarlo a la reserva, solo encontraron su auto estacionado.