Chile volvió este miércoles a tener un récord de fallecidos en las últimas 24 horas con 232 muertos y, pese a registrar un leve deceso de contagios diarios con más de 4.500 casos de coronavirus (orthocoronavirinae), decidió extender la cuarentena en la Región Metropolitana, sumar nuevas zonas y limitar los permisos y salvoconductos.



Aun si endurecieron las medidas, el nuevo ministro de Salud, Enrique Paris, descartó una "hibernación" de Santiago, como había sugerido el centro independiente Espacio Público, y explicó que la capital debe mantener en funcionamiento "los servicios básicos". Sin embargo, no quedó duda de que la situación sigue siendo crítica.



Por eso, Paris anunció que el gobierno tomará "medidas más estrictas" como la renovación de la cuarentena en toda la Región Metropolitana y en las ciudades de Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio, Pozo Almonte, Calama, Iquique y Alto Hospicio.



Además, a partir del viernes a las 22 sumarán a este aislamiento a las comunas (barrios) de San Felipe, Los Andes, Rancagua, Machalí y la zona urbana de Curicó.

"Las cuarentenas en la Región Metropolitana van a tener un control más estricto", agregó el ministro y descartó hablar de un pico de la curva de la pandemia en el país, un momento que registraron países en Europa y Asia antes de comenzar a ver un derrumbe significativo de los nuevos casos y muertes.



La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, agregó que, además de la extensión y expansión de las cuarentenas, el gobierno decidió reducir la cantidad de permisos individuales semanales que entrega para poder circular, de los actuales cinco a solo dos.



La medida entrará en vigor a partir del próximo lunes las 5 de la mañana.



"Solo se podrá obtener dos (permisos) por persona en horario diurno, es decir, no en horario de toque de queda, en la semana", explicó Martorell, quien adelantó que se van a endurecer las fiscalizaciones en todo el país.



Asimismo, aclaró que mantendrán los dos salvoconductos semanales que pueden solicitarse para un trámite funerario o médico. Estas autorizaciones permiten circular en horario de toque de queda (desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente).



A su lado, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, explicó que este endurecimiento de las medidas son necesarias porque las cifras de la pandemia no aflojan.



El país registró hoy 232 nuevas muertes inscritas en el registro civil, lo que elevó el total a 3.615.



En paralelo, hubo 4.757 nuevos contagiados, de los cuales 4.320 manifestaron síntomas y 437 fueron asintomáticos. En total, el país ya suma 220.628 casos confirmados de coronavirus, es decir, más del 1% de la población.



Durante el balance diario, que por primera contó con la participación del ministro de Defensa, Alberto Espina, Zúñiga destacó que, hasta el momento, existen 137 residencias sanitarias en todo el país para atender a personas que no pueden hacer una cuarentena efectiva en sus casas.



Esta vez no informó sobre el número de internaciones y el porcentaje del sistema hospitalario ocupado, un problema en el país y, especialmente en la Región Metropolitana de Santiago hace semanas.



Chile vive desde el pasado 18 de marzo un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por 90 días, prorrogado recientemente por el gobierno hasta septiembre, para atacar la crisis que ha generado el coronavirus.