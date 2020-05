El Gobierno de Chile informó que se registraron 1.197 nuevos casos de coronavirus (orthocoronavirinae) en el país en las últimas 24 horas, con lo cual los contagios superaron la barrera de 30.000 desde la llegada de la pandemia a ese país, donde hasta la fecha el Covid-19 causó 323 muertes.



"Más del 80% de los casos nuevos, sigue siendo en la Región Metropolitana", señaló en conferencia de prensa desde el Palacio de La Moneda la subsecretaria de Salud, Paula Daza.



De los nuevos casos, 975 presentaron síntomas y 222 no lo hicieron.



Asimismo, Daza informó un total de 30.063 contagios en el país, de los cuales 13.605 se han recuperado, pero otros 16.135 permanecen como cactivos.



"Respecto de fallecimientos, se registraron 11 decesos, dando un total de 323 personas", detalló la funcionaria.



Frente al escenario, Daza anunció que, a partir de las 22 de mañana y durante siete días más, se prolongará la medida de cuarentena en seis comunas (barrios) del país: Santiago, Quilicura, Recoleta y Cerrillos, de la Región Metropolitana, así como la zona urbana de Antofagasta y Mejillones, de la Región de Antofagasta.



El incremento de los casos se traduce como resultado de la cantidad de pruebas PCR (para detectar el virus) que se realizan en el país, que ascendieron a un total de 294.057 y registró un récord durante la última jornada, en la que se realizaron 13.373 tests.

.



"En febrero teníamos sólo un laboratorio de PCR en el país, con una capacidad de procesar 550 muestras, hoy con la red de laboratorios de diagnóstico Covid-19 se han procesado 13.373 en las últimas 24 horas", puntualizó el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga.



El funcionario informó que 574 pacientes se encuentran actualmente en unidades de cuidados intensivos, 476 de ellos conectados a ventilación mecánica y 89 en estado crítico.



"Hemos ido aumentando progresivamente la cantidad de ventiladores mecánicos en nuestro país. Hoy contamos con 2.035 a nivel nacional, con una disponibilidad de 600 para quien lo necesite", subrayó.



El funcionario indicó que estiman llegar a contar con un total de 2.624 ventiladores mecánicos para finales del mes de mayo.



El último domingo, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció la postergación de la emisión del Carnet Covid-19, que certifica que una persona está recuperada de la enfermedad, para evitar posibles escenarios de discriminación.



"Podría ocurrir que a una persona que se le entrega un Carnet Covid, tenga frente a otro que no lo tiene, determinados privilegios a la hora de ser contratado, recontratado en su trabajo, entrar a un recinto público", explicó Mañalich.



La decisión fue calificada como "la más sensata" por la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.



Respecto al regreso a clases, el ministro recordó que la decisión recae sobre el titular de Educación, Raúl Figueroa, quien manifestó que, de momento, no hay fecha establecida.



"No nos corresponde decir 'en esta escuela, este lugar', sino indicar los principios generales que permitirían en algún momento o lugar, y cuando se estime conveniente, prudente que los escolares retornen a clases", aclaró Mañalich.



Entre tanto, más de 200 migrantes venezolanos acumulan cerca de tres semanas frente a la embajada de su país, en la comuna de Providencia en Santiago, solicitando ayuda a su gobierno por la situación económica que atraviesan como consecuencia del estallido social del 18 de octubre y la crisis sanitaria de Chile, donde muchos reportaron haber perdido sus trabajos y fuentes de ingresos.



Desde el 18 de marzo pasado rige en Chile por la pandemia de coronavirus el Estado de Excepción Constitucional por Catástrofe, que comprende el cierre de su frontera, la implementación de cuarentenas y toques de queda, así como la instalación de cordones sanitarios de diferentes ciudades.