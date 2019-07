Ignacio, un nene chileno amante del fútbol, se las ingenió para llenar un albúm de figuritas de la Copa América que le habían regalado, a pesar de que en su casa no tenían los medios económicos para hacerlo.

En una publicación que compartió su mamá Carolina en Twitter, se pueden ver los dibujos a lápiz que hizo su hijo para ocupar los espacios de las estampas en el álbum.

Conmovida por este tierno gesto, la mujer escribió junto a la creación del chico: "A mi gordito le regalaron un album de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar!".

A mi gordito le regalaron un album de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar! pic.twitter.com/HnHqlwLLjx — .~•*Carolina*•~. (@nina_rubylips) 8 de julio de 2019

Rápidamente, la fotografía a mano que hizo Ignacio del jugador Arturo Vidal se volvió viral y generó miles de respuestas en la red social.

De hecho, varios usuarios se ofrecieron a comprarle las figuritas al nene. Y eso no es todo... Incluso futbolistas profesionales, como Luis Marin, ex arquero de Unión de Chile, dijeron querer encontrar a la familia para regalarle al fan un albúm completo.

A Marin le llegó la historia de Ignacio por Instagram.

Aún es más, el nene llegó a reunirse con el cantante Pablito Ruiz, quién gracias al apoyo del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, le llevó la copa del campeonato para que pudieran tomarse juntos una foto del memorable encuentro del que el propio Arturo Vidal hizo eco.

El jugador de la Selección Chilena y Barcelona agradeció a Ignacio por su dibujo y le dejó un mensaje inspirador junto a las imágenes de su reunión con Ruiz: "Los sueños si se cumplen... ¡Ojalá nos podamos conocer".

¡Gracias amigo Ignacio por dibujarme! ¡Eres un crack! Los sueños sí se cumplen ������ �� ojalá nos podamos conocer!������ pic.twitter.com/qO0lW1LDPN — Arturo Vidal (@kingarturo23) 10 de julio de 2019

Ante la repercusión que tuvo su tweet, Carolina se encargó de hacerles saber a sus seguidores que su hijo "está tan feliz que sigue en shock". Y, concluyó: "Es maravilloso ver cómo el amor de los seres humanos logra cosas tan positivas, por favor no pierdan esa capacidad!".

