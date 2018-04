Lenín Moreno confirmó este viernes el asesinato del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra, del equipo periodístico del diario local El Comercio, secuestrados el 26 de marzo pasado por disidentes de la guerrilla de las FARC en la zona de Mataje, provincia de Esmeraldas.



"Queridos ecuatorianos, ¡basta ya! Indignación, repugnancia, dolor e ira acompañan al corazón de todos los ecuatorianos. Hemos sido siempre un país de paz, de tolerancia, respeto. No podemos permitir que se juegue con ese bien que ha sido nuestro bien más preciado", dijo el presidente Moreno en una declaración a la prensa, donde no hubo preguntas.



Agregó que "en virtud de la respetable y querida vida de nuestros queridos compañeros periodistas, hemos sido tolerantes en el extremo y hemos permitido que se detengan operaciones que anteriormente hemos ordenado".



Asimismo, informó que se ha coordinado con actores de paz como el Comité Internacional de la Cruz Roja para el rescate de los cadáveres en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia.

También dijo que luego del plazo de 12 horas dado a los secuestradores no han presentado ninguna prueba de vida.



En la tarde de este jueves el canal RCN de Colombia entregó fotografías que mostraban tres cuerpos fallecidos, pero hasta la noche las autoridades de Ecuador no pudieron confirmar su veracidad.