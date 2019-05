Una mujer irlandesa de 81 años se reencontró con su madre, de 103, seis décadas después de iniciar una búsqueda para descubrir sus orígenes. Eileen Macken creció en un orfanato de Dublín, Irlandia, e hizo de todo para encontrar a su progenitora. Su búsqueda comenzó cuando tenía 19.

Una de las cosas que hizo para dar con el paradero de su mamá fue ponerse en contactó con un programa de radio de la RTE para dar un impulso a una investigación que había iniciado de al salir del orfanato.

De esta manera, un genealogista se contactó con ella y le dijo que su progenitora podría estar en Escocia. “Cuando escuché eso, supe que nada me detendría para poder dar con ella”, dijo Eileen.

Finalmente, el mes pasado viajó desde Irlanda a Escocia y conoció a su madre. “Fui a verla y es la mujer más hermosa, tiene una encantadora familia, me dieron una gran bienvenida”, contó en el programa radial Liveline de RTÉ sobre Elizabeth, de 103 años.

La anciana contó que, cuando vio a su madre por primera vez, estaba leyendo el diario. “Dije que venía de Irlanda, y ella me dijo que había nacido en Irlanda. Le dije que si sabía que era su hija. Me miró y me dio la mano”, relató.

"Estaba encantada y no dejaba de agarrarme la mano", agregó Macken, quien confiesa estar todavía "en una nube" tras conocer a su madre, que este fin de semana cumplirá 104 años.

Macken destacó el vínculo que sintió que había entre ellas. “Fue fantástico”, aseveró. Además de conocer a su madre, también descubrió que tiene dos hermanos.

Eileen Macke nunca perdió las esperanzas de hallar a su madre.