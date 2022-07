Los actores que participaron de la serie musical “Glee” son señalados como víctimas de una "maldición" por los diversos episodios trágicos y polémicos. A los casos de suicidio, abuso de drogas, violencia sexual, racismo y hasta pornografía infantil, se suma el arresto del actor Blake Jenner. Se trata del joven que también fue acusado por su pareja por violencia.

Puntualmente, el actor fue acusado de conducir alcoholizado luego de que unos efectivos de la policía de Burbank, en California, lo atraparon manejando a gran velocidad y sobrepasando los límites que rigen en esa ciudad estadounidense.

Este polémico episodio ocurrió el pasado sábado 9 de julio, cuando el actor llamó la atención de los policías después de que cruzó a toda velocidad un semáforo en rojo a las 11 de la noche.

Luego de que detuvieron su marcha, le hicieron la prueba de alcoholemia y evidentemente Jenner superó el nivel permitido. Sin embargo, el artista oriundo de Miami habría recuperado su libertad en menos de 24 horas, según detalló el sitio TMZ.

Las acusaciones de violencia contra su pareja

Un dato no menor es que el actor, de 29 años, había sido acusado por su ex esposa por graves episodios de violencia. Se trata de su ex compañera de elenco en Glee, Melissa Benoist, quien publicó un video en Instagram donde reveló que sufrió un daño permanente en su vista por estas agresiones.

Si bien la actriz no dio nombres, dio varias pistas que apuntaron a Blake Jenner como el principal sospechoso. El último episodio de violencia que sufrió la joven, antes de abandonarlo definitivamente, fue cuando le arrojó un iPhone a la cara.

Elenco de Glee, la premiada serie musical.

Según explicó en su testimonio, el teléfono le rompió su nariz y le lastimó su ojo de una manera que le cambió la vista para siempre. Por su parte, casi un año después, el joven arrestado por manejar borracho se hizo cargo de las acusaciones de su ex pareja.

"Asumo toda la responsabilidad por el daño que he infligido durante mi relación con mi antigua pareja, emocional, mental y sí, físicamente", escribió Blake Jenner en un insólito comunicado a través de su cuenta de Instagram.

La "maldición" de Glee

Por último, cabe recordar que la tira de Hollywood se estrenó en 2009 y trataba sobre la vida de los jóvenes en el instituto. Poco tiempo después se volvió un fenómeno mundial y los jóvenes actores, que eran desconocidos, saltaron a la fama. Algunos no pudieron aguantar el éxito y terminaron sus vidas con un final trágico.

El primero de ellos fue el actor Cory Monteith, a quien encontraron sin vida en 2013 dentro un hotel de Vancouver. Tenía 31 años y falleció por el abuso de sustancias, entre las que destacan el alcohol y la heroína.

Cinco años después hubo otra tragedia con el suicidio de Mark Salling. El joven se quitó la vida luego de ser declarado culpable de distribuir pornografía infantil y por violar a su expareja.

El último de los sucesos trágicos que se recuerda sobre el elenco de Glee es la muerte de la actriz Naya Rivera, hace dos años. La joven perdió la vida en un trágico accidente y fue encontrada tras una semana de búsqueda en un lago.