Son varios los turistas desde diferentes partes del mundo que llegaban a Miami y otros Estados para darse la vacuna contra el coronavirus de forma segura y gratuita en Estados Unidos.

Inclusive muchos de ellos expusieron esa situación en las redes sociales y provocaron que el tema se haga viral y tomara estado público.

Al mismo tiempo, distintos canales de televisión aseguraron que decenas de personas de 65 años de otros estados yanquis, Canadá y Latinoamérica estaban viajando para ser inmunizados, lo que provocó la furia de los residentes, que todavía no habían podido conseguir un turno por la congestión que había.

Uno de los primeros en salir a hablar fue Francis Suárez, alcalde de Miami. "Yo creo que es asqueroso que gente tome ventaja del hecho que estemos distribuyendo vacunas en nuestra comunidad, debe de ir como una prioridad a los residentes de nuestra comunidad. Y es algo que no debe suceder", comentó.

Luego se supo que iban a pedir un "ID federal" de manera presencial para terminar de una vez con el "turismo de vacunación".

Con estos cambios, varios inmigrantes quedaron completamente desprotegidos ante la ley y la posibilidad de poder protegerse contra el Covid-19, pareciera no ser posible.

Los países comenzaron a buscar variantes para que sus compratriotas que vivan en norteamérica puedan ser vacunados.

Uno de los primeros en expresarse sobre el tema fue México, que invocará al renovado tratado comercial de América del Norte, T-MEC, para exigirle a Estados Unidos que vacune contra el coronavirus a sus trabajadores en ese país más allá de su situación migratoria, afirmó hoy el canciller Marcelo Ebrard.

"Es una responsabilidad de cada uno de los dos países garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su condición migratoria, reciban la vacuna", subrayó el funcionario en conferencia de prensa.



Añadió que "cualquier exclusión a trabajadoras mexicanas y mexicanos es una violación al Tratado de Libre Comercio del apartado de Derechos Laborales".



Ebrard advirtió que México estará vigilando que el Gobierno estadounidense cumpla con lo pactado en el acuerdo comercial, en particular con la nueva administración del presidente electo Joe Biden.



El T-MEC, que entró en vigor el pasado 1 de julio y del que también forma parte Canadá, es una versión modernizada del TLCAN, un acuerdo comercial que estuvo vigente desde 1994, pero que fue renegociado a exigencia del mandatario saliente Donald Trump.

El anuncio ocurre una semana después de que el Ejecutivo se manifestara "extremadamente consternado" por las declaraciones del gobernador del estado de Nebraska, Pete Ricketts, quien dijo que trabajadores indocumentados de plantas empacadoras de carne, muchos de ellos mexicanos, no tendrían acceso a la vacuna.



"Es un hecho indiscutible que un alto porcentaje de los trabajadores de empacadoras de carne son migrantes indocumentados y muchos de ellos son nacionales mexicanos", agregó la cónsul mexicana en Nebraska, Guadalupe Sánchez, en una carta dirigida al gobernador Ricketts el pasado 6 de enero.



Un 66% de los trabajadores de esa industria son indocumentados, según datos del Migration Policy Institute, citados en la carta por Sánchez, quien refirió que 16 obreros mexicanos en Nebraska murieron de coronavirus.



Ebrard recordó que el capítulo laboral del T-MEC establece que los países miembros asegurarán que los trabajadores migrantes estén protegidos conforme a sus leyes laborales "sean o no nacionales de la parte" y reconoce además "la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes con respecto a las protecciones laborales".



"¿Es un derecho laboral la vacuna? No, pero sí es un derecho establecido que el trabajador no debe estar expuesto al contagio", enfatizó, según reporte de medios locales y la agencia de noticias AFP.



Estados Unidos, con 380.821 decesos, y México, con 135.682, son el primero y el cuarto país más enlutados del mundo por la pandemia, según cifras oficiales.



México registró este miércoles un nuevo récord de muertes y su segundo nivel más alto de contagios justo el día en que arrancó la campaña de vacunación a nivel nacional, que comenzó el pasado 24 de diciembre, pero solo en forma limitada a la capital y un estado del norte.



El presidente Andrés López Obrador dijo en rueda de prensa que se espera que de enero a abril se aplique la vacuna a 15 millones de "adultos mayores", por tratarse de "un grupo prioritario", lo que podría reducir hasta 80% los fallecimientos.