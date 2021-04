Las épocas de elecciones en Perú nunca fueron tan poco convencionales. Keiko Fujimori, candidata presidencial por parte del partido Fuerza Popular, parecía tener todas las fichas. Sin embargo, llegó el día en que su rival, Pedro Castillo, decidió descolocarla y proponerle un debate improvisado donde jugaría de local: en Chota.

Se trata de la tierra natal del adversario. Los usuarios argentinos no pudieron con tanta información y el debate se hizo viral. “Acepto el reto de Pedro Castillo para debatir en Chota, pero yo pongo hora y fecha: este domingo 8 PM para que todo el país nos vea en vivo y en directo. No te corras Pedro, no te corras”, fue la tajante expresión de Keiko en un video donde anunció que aceptaba el desafío. Twitter estalló en la Argentina y en cuestión de horas comenzaron los memes, Gifs, comentarios, emojis y bromas al respecto.

Acepto el reto de Pedro Castillo para debatir en Chota, pero yo pongo hora y fecha: ESTE DOMINGO 8 PM para que todo el país nos vea en vivo y en directo. No te corras Pedro, no te corras. pic.twitter.com/hLht1LzDIX — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) April 29, 2021

La razón del debate fue la polisemia. Lo que propuso Castillo fue que antes de los dos debates oficiales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, hubiese uno en Chota para que el pueda jugar de local. El oponente es oriundo de esa ciudad, ubicada a 2.388 metros de altura en la región de Cajamarma. Usuarios argentinos se ocuparon de investigar la exacta ubicación, y en el proceso descubrieron otra curiosa ciudad que casualmente queda cerca: Pelotas. Eso no hizo mas que multiplicar los tuits, memes y comentarios. Más de 5.000 km entre Chota y Pelotas pic.twitter.com/ok5jFblv1w — Pablo (@pabloeseerre) April 29, 2021

Recuerdos del gran humorista de los teléfonos Tangalanga, comparaciones con la campaña electoral argentina, el descubrimiento de que en ese distrito peruano las jóvenes compiten en un concurso para ser nombrada “la flor de Chota”, fueron solo algunas cosas que ha generado en los argentinos el debate. Muchos usuarios le han dado las gracias a Pedro por semejante ocurrencia.

Al margen de su curioso nombre, La ciudad de Chota, ubicada 630 kilómetros al norte de Lima, es la capital de la provincia homónima y fue fundada en 1552 por los conquistadores españoles. Tiene muchos atractivos turísticos, como la Catedral, donde se encuentra la imagen de la Virgen de Chota, y la Plaza de Chota, el principal punto de concentración popular del distrito.

¿Así que usted vive en Chota? ¿Y cómo hace? Yo me muero de frío cuando estoy en Chota, señor pic.twitter.com/p1XPzEgxZk — Pablo (@pabloeseerre) April 29, 2021