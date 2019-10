Una mujer oriunda de Brentsford, al oeste de Londres, en Inglaterra, quedó sorprendida cuando descubrió el rostro del reconocido terrorista, ya fallecido, Osama Bin Laden en una concha marina.

Debra Oliver tiene 60 años y recientemente descubrió, cuando caminaba junto a su pareja por Winchelsea Beach, en East Sussex, que el caparazón del citado objeto presentaba "cierto parecido" con el jefe de Al-Qaeda, asesinado por el ejercirto de Estados Unidos, y por eso se apoderó de este.

Según explicó Debra a la prensa local se sintió "atraída por el hallazgo de aspecto curioso" en momento que caminaba con Martín (62), su esposo, en plena celebración de su 42 aniversario de boda.

En las mismas declaraciones, la mujer reveló que la sorprendente situación "es curiosa ya que él ( Bin Laden) también fue enterrado en el mar”. Por lo que tras darle un ataque de risa decidió conservarlo “como un pequeño recuerdo”.

Oliver, de 60 años, luciendo la concha marina con la cara de Bin Laden. (Daily Star)

"No es tan frecuente encontrar una concha marina que se parezca a cualquiera, así que encontrar a Osama bin Laden fue increíble. Todos salimos a caminar por la playa, que está cubierta de millones y millones de conchas y guijarros", comentó Oliver aun asombrado.

Por último recordó que: "Me atrajo este caparazón de aspecto curioso y fui a recogerlo. Cuando lo miré bien de cerca, pensé que se parecía a Jesús. Entonces vi un turbante en la parte superior y me di cuenta de quién me estaba mirando en la palma de mi mano: Osama bin Laden”.