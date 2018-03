El ex presidente francés Nicolas Sarkozy se encuentra declarando bajo arresto para ser interrogado sobre la presunta financiación ilegal de la campaña electoral de 2007 de parte del fallecido líder libio Muammar Kaddafi, informó el diario francés Le Monde.



El periódico explicó que Sarkozy había sido convocado por la Oficina Anticorrupción de la Policía Judicial de Nanterre, en la periferia de París, para declarar sobre los fondos para esa campaña, y que su comparecencia podría prolongarse 48 horas antes de ser presentado a un juez para su eventual inculpación.



El procedimiento judicial tuvo su origen en un documento libio, publicado en mayo de 2012 por el sitio de información Médiapart, en el que se daba cuenta de que el ex jefe del Estado francés había recibido dinero de Kaddafi.



En noviembre de 2016, el empresario e intermediario Ziad Takieddine afirmó haber llevado cinco millones de euros en efectivo entre finales de 2006 y comienzos de 2007 de Trípoli a París, que entregó a Nicolas Sarkozy, que era entonces ministro de Interior, y a su secretario Claude Géant, reseñó la agencia de noticias EFE.



Lo mismo había declarado Abdallah Senoussi, antiguo responsable de los servicios de información militares del régimen del derrocado líder libio en septiembre de 2012 ante un fiscal en su propio país.

Kaddafi y Sarkozy. Juntos, antes de la invasión a Libia.

Además, la justicia francesa recuperó la agenda del que fuera ministro del Petróleo de Kaddafi, Choukri Ghanem, muerto en 2012 en circunstancias confusas, donde aparecían mencionados pagos a Sarkozy.



Un antiguo colaborador del líder libio que se encargaba de las relaciones con Francia, Bechir Saleh, también aseguró a Le Monde que Kaddafi dijo que "había financiado a Sarkozy".



Uno de los jueces que dirige esta investigación, Serge Tournaire, es el mismo magistrado que lo inculpó en otro sumario, en ese caso por los fondos para la campaña de 2012 en la que no fue elegido.



Según Le Monde, la declaración bajo arresto de quien fuera presidente de Francia entre 2007 y 2012 significa que los magistrados consideran tener pruebas suficientes para inculparlo.

Sarkozy desmintió siempre esas acusaciones, que atribuyó a manipulaciones y a una campaña en su contra.



Esta no es la primera vez que las autoridades interrogan al ex mandatario, quien ocupó la presidencia entre 2007 y 2012.



Sin embargo, este no es el único asunto que compromete a Sarkozy. El ex presidente está imputado en el caso bautizado como Bygmalion, un sistema de falsas facturas destinadas a sufragar los gastos de otra campaña presidencial, la del 2012 que perdió ante el socialista Francois Hollande.



Asimismo, otros cuatro procesos por corrupción y tráfico de influencias se encuentran en etapa preliminar.