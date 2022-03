Reconocido por los protagónicos de "The Truman Show", "Man on the moon" y también "The mask", entre otros, el actor canadiense Jim Carrey es una de las grandes figuras de la historia de Hollywood. Tras más de 20 años de éxitos, todo indicaría que el también humorista de 60 años se encuentra alejado de los flashes de las cámaras del cine y la televisión.

Si bien, como veremos más adelante, él haya negado categóricamente los rumores, mucho tiene que ver su estado anímico devenido a raíz de cuando se quitó la vida su joven ex pareja Cathriona White en septiembre de 2015. Este habría sido el motivo por el cual, a excepción de algunas actuaciones esporádicas, nunca más se lo vio en un papel protagónico como tenía acostumbrado a su público.

.

Recordemos que, tras varios años de rupturas y reconciliaciones, la joven decidió quitarse la vida ingiriendo fármacos, luego de dejar una nota dedicada a Carrey:"Jim, te amo", decía el escrito. Y continuaba: "Por favor, perdóname. Yo no soy para este mundo”, según informa el sitio de espectáculos estadounidense Radar Online. La pareja le había puesto punto final a la relación cinco días antes del fatal desenlace de la joven maquilladora de 26 años.

Jim Carrey se alejó de la actuación y estaría abocado a su pasión por la pintura (Instagram).

Según el sitio People, peritos en huellas cibernéticas, hallaron el borrador de otra carta al revisar un iPad de White, que luego habría sido borrada: "Amaba la vida, estaba feliz conmigo misma y me sentía muy bien. Estaba orgullosa de todas las decisiones que había tomado y te conocí. Me introdujiste en la cocaína, la prostitución, el daño psicológico y las enfermedades. Hiciste cosas muy buenas por mí, pero me rompiste como persona Jim (...) me echaste de tu vida cuando tuviste lo que quedaba de mí que valía la pena", describía el desgarrador texto.

Las graves acusaciones servirían como prueba en la denuncia que interpusieron los familiares de Cathriona contra Carrey. En esta, aseguran que el actor estuvo involucrado en la decisión de la joven de quitarse la vida.

Jim Carrey y Cathriona White comenzaron su vínculo en 2012, con rupturas y reconciliaciones de por medio.

Tras ser culpado como responsable del trágico final de la maquilladora, el canadiense hizo declaraciones públicas en las que manifestó: “No toleraré este intento desalmado de aprovecharse de mí o de la mujer a la que amé. Los problemas de Cathriona White se iniciaron mucho antes de que nos conociéramos y tristemente ninguno de nosotros podría haber evitado este final tan trágico. Espero de verdad que muy pronto la gente deje de tratar de sacar provecho de esto y la dejen descansar en paz”.

Desde que se desató la polémica, el actor se ha dejado ver con un aspecto muy cambiado y ya no sería buscado por las productoras para los papeles de la talla en los que se venía desempeñando.

At it’s finest, life is a toothless grin.

If you’re wearing one in the end, you win.

Goodness,

JC pic.twitter.com/XubhUfXINp — Jim Carrey (@JimCarrey) July 16, 2021

¿Qué es hoy de la vida de Jim Carrey?

En medio de la polémica por su vida privada, Jim Carrey volvió a tomar contacto con otra de sus pasiones: la pintura, actividad que tuvo relegada durante años por su trabajo como actor. Además, el artista es muy activo en su cuenta de Twitter, donde comparte pinturas, ilustraciones y hasta contenido político.