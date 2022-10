La famosa actriz Drew Barrymore sorprendió a todo el mundo al revelar que no tiene sexo desde hace varios años. Con un posteo en su blog personal, la estrella de varias películas de Hollywood también aseguró que tiene “sentimientos muy diferentes sobre la intimidad”.

La popular artista tiene 47 años y explicó su particular decisión de no tener sexo con un largo texto en su página web.

Cabe recordar que protagonizó películas como “Los ángeles de Charlie”, “Como si fuera la primera vez” y “E.T., el extraterrestre”, entre otros éxitos de taquilla.

Drew Barrymore con Adam Sandler.

Según apuntó Drew Barrymore, llegó a la conclusión de que ahora cuenta con otra mirada sobre las relaciones sexuales en comparación a la que tenía su juventud.

Además, entre varios puntos, la ahora conductora de televisión aseguró que habló con su psicólogo de las diferencias entre el “sexo y el amor”. “¡El sexo no es amor! Es la expresión del amor”, indicó la intérprete estadounidense.

“Tal vez en un futuro próximo voy a entrar en una relación, pero eso simplemente no ha sido mi prioridad”, agregó la actriz de Hollywood respecto a su presente amoroso.

Luego reveló que no tiene pareja hace varios años y tampoco es su interés: “Mantener una relación con un hombre no ha sido lo más importante para mí durante mucho tiempo”.

Barrymore se separó del consultor de arte Will Kopelman en 2016. Con su ex pareja tuvo a sus hijas Olive, de 10 años, y Frankie, de 8. Y antes estuvo casada con Jeremy Thomas en 1995 y con Tom Green en 2001.

Blog oficial de la actriz Drew Barrymore.

“Necesitaba permanecer célibe y honrada y en una especie de estado de luto por la pérdida de una familia que juré que tendría para mis hijas”, argumentó la actriz respecto a no tener sexo.

En esa línea, Drew agregó: “También para encontrar la gracia y la aceptación y lo que sería nuestra nueva normalidad como una familia mixta”.

La actriz Drew Barrymore reveló que no tiene sexo en su blog personal.

“Así que, para que conste, ¡no odio el sexo! Acabo de llegar a la epifanía de que el amor y el sexo simplemente no son lo mismo”, aclaró la presentadora estadounidense.

Luego reconoció: “Además, cuando creces y estás en un matrimonio con hijos y crees que solo estarás con esta persona por el resto de tu vida y luego eso no sucede, te sacude hasta la médula, por decirlo suavemente”.

Por otra parte, aseguró que desearía haber “tenido la castidad y la consideración” que tiene ahora sobre las relaciones sexuales años atrás.

Drew Barrymore ahora conduce su propio show televisivo (Instagram/@thedrewbarrymoreshow).

“Ojalá mi madre, mi padre o mis amigos me hubieran enseñado que hay asuntos apropiados para cada edad y que hay una manera de convertirse en una mujer joven con clase”, expresó Barrymore.

En tanto, la estrella de Hollywood reconoce que ahora es “selectiva” en el amor y asegura que ve “el sexo como una expresión de amor y no el amor en sí mismo”.

“Pero no olviden que soy una mona traviesa que es rebelde, rara, cómica y chiflada, que no juzga a los demás y que realmente no quiere que nadie se involucre mucho en mis decisiones cuando se trata de este tema tan vulnerable, pero como he sido un libro abierto toda mi vida, aquí estamos”, concluyó Drew.