Cientos de perros tienen que vivir a diario en lamentables condiciones de vida: solos en la calle y teniendo que buscar comida entre la basura. El frío es su inseparable compañero en invierno, pero tampoco pueden escapar del calor en verano.

Por eso, los animales buscan refugio y eso es lo que sucedió esta semana en la ciudad brasileña de Recife. Allí, un perro callejero se introdujo en una zapatería para tratar de escapar de la lluvia torrencial y se acurrucó en una esquina de la tienda.

Según publicó el portal tucumanalas7, el dueño de la zapatería no puso ningún impedimento a que el animal se resguardara en su tienda y el can no dio ningún problema. Sin embargo, una clienta entró en busca de unos zapatos y se encontró con el perro descansando en una esquina, por lo que pidió explicaciones al propietario del establecimiento. Su respuesta se hizo viral.

Tal y como han explicado desde la página de Facebook de Planeta Cachorro, "un poco molesta, la mujer le preguntó al gerente si no era feo para el establecimiento que un perro callejero durmiera adentro". Sin embargo, fue la respuesta del propietario de la zapatería lo que se ha hecho viral y ha provocado los aplausos en las redes sociales.

.

El hombre, con mucha tranquilidad, respondió que "feo sería dejar al perro afuera, bajo la lluvia para que se moje. Se quedará aquí hasta que deje de llover". Una respuesta que ha provocado los comentarios positivos de más de mil personas en las redes valorando la posición del propietario del establecimiento y su amor por los animales.

Entre los comentarios de los usuarios de Facebook destacan el de una mujer que califica la respuesta del encargado como "excelente, Dios lo bendiga siempre", mientras que otras personas hablan de una "excelente iniciativa" y también hay quien da "gracias al propietario de la tienda por amar a los peluditos".