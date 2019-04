El papa Francisco le dio un guiño a la comunidad homosexual al decir que quien "descarte" a un hombre por el mero hecho de ser gay "no tiene un corazón humano". A su vez, ratificó su postura al decir que "darle más importancia al adjetivo 'gay' que al sustantivo 'hombre' no es bueno".

El Sumo Pontífice se refirió de este modo en una entrevista con el comediante británico Stephen K. Amos para la BBC de Londres. Amos, quien es gay, dijo que los dichos del Sumo Pontífice lo "dejaron sin palabras" y que lo conmovieron hasta las lágrimas.

En el episodio de Pilgrimage: The Road To Rome, que será emitido este viernes, Amos, de 51 años, se encuentra con Francisco en Roma. Allí en un momento de la nota, el humorista cuenta: "Perdí a mi madre, hace tres meses enterré a mi hermana gemela y ambas eran muy religiosas. Así que, viniendo a este lugar y no siendo religioso, estaba buscando respuestas y fe. Pero, como hombre gay, no me siento aceptado".

Luego de la confesión, el Papa le respondió: "Darle más importancia al adjetivo 'gay' que al sustantivo 'hombre' no es bueno. Todos somos seres humanos y tenemos dignidad. No importa quién eres o cómo vives tu vida, no pierdes tu dignidad".

"Hay personas que prefieren seleccionar o descartar a otros debido al adjetivo. Estas personas no tienen un corazón humano", siguió Francisco. Y añadió: "Para aquellos de ustedes que son creyentes, oren por mí. Para aquellos de ustedes que no creen, podrían desearme un buen viaje, así que no decepciones a nadie".

LEÉ TAMBIÉN: Francisco le lavó los pies a 12 detenidos de una cárcel romana